Pirelli presenta su calendario 2019, un objeto icónico y glamoroso

El fabricante de neumáticos italiano Pirelli presentó este miércoles en Milán la edición 46º de su famoso calendario, en un acto en el que estuvieron presentes el fotógrafo Albert Watson, las actrices Julia Garner y Laeticia Casta y la bailarina Misty Copeland, entre otros.



Tras su lanzamiento en 1964, el calendario Pirelli, conocido como "Cal", se ha convertido en un objeto icónico que se disputan los coleccionistas. Con sólo 12.000 ejemplares, es ofrecido como regalo a importantes clientes o a famosos.



Pirelli eligió al fotógrafo escocés Albert Watson, de 76 años, cuyas fotografías aparecieron en numerosas portadas de revistas de moda, para ilustrar el calendario del 2019.



Famoso por sus retratos, como el del cineasta Alfred Hitchcock o el fundador de Apple, Steve Jobs, Watson decidió explicar las historias de cuatro mujeres: Julia Garner, inmortalizada en una fotografía en la que aparece fascinada por la naturaleza, Laeticia Casta, mientras pinta, Misty Copeland, que aparece bailando, o la modelo Gigi Hadid, una joven mujer adinerada que sufre a causa de la soledad.



La edición de este año se caracteriza por el retorno del desnudo completo, ausente desde 2016, con sólo dos fotografías de este tipo.



Titulado "Dreaming" (sueño), el calendario, que contiene fotografías en blanco y negro y en color, fue ideado como "la narración de una película" con "cuatro mujeres que piensan en su futuro".



"Quería dar a Pirelli alguna cosa distinta de lo que hicieron antes. No quería retratar a un grupo de super modelos en la playa", precisó el fotógrafo durante una rueda de presa.

Además de las cuatro estrellas femeninas, también aparecen en el calendario del año que viene el diseñador Alexander Wang y los bailarines Calvin Royal III y Sergei Polunin.

En 1964, el primer calendario de Pirelli fue diseñado por Robert Freeman, fotógrafo oficial de Los Beatles, que lo ilustró con imágenes de jóvenes mujeres en bañador en la playa o prácticamente desnudas.



"No hubo un gran lanzamiento, ni se hizo un gran esfuerzo en publicidad ni hubo reacción de la prensa. Pero lo que sucedió es que Pirelli empezó a recibir cartas de clientes. Tras el calendario, Pirelli se hizo, de repente, muy popular", explica Michael Pye en un libro sobre la historia del calendario de este grupo italiano.



En 1967, el grupo no hizo su ya entonces famoso calendario a causa de la presión social en Italia.



Pero volvería con una nueva edición al año siguiente en plena revolución de las costumbres en el país transalpino. Así lo reflejaba la edición de 1969, que era especialmente provocativa, por ejemplo, con la fotografía de un primer plano de una mujer lamiendo un helado.



No obstante, Derek Forsyth, que se ocupó de la dirección artística hasta 1974, defiende que nunca fue "pornográfico" para permitir a la gente que pudieran colgarlo a la vista en su pared.



Pese a su gran éxito, Pirelli dejó de publicarlo entre 1975 y 1983, a causa de la delicada situación financiera de la empresa en plena crisis del petróleo de los años 1970.



El "Cal" tuvo un regreso triunfante en 1984 con las fotografías de Uwe Ommer y otras modelos completamente desnudas en las playas paradisíacas de las Bahamas.

- Sin desnudo entre 2016 y 2018 -.



Durante los noventa, llenaron las páginas del calendario imágenes de las modelos más famosas de la década, como Helena Christensen, Kate Moss, Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell, Eva Herzigova o Monica Bellucci, lo que daría un gran glamur al "Cal".



Además, prestigiosos fotógrafos, como Herb Ritts, Mario Testino, Peter Lindberg o Richard Avedon, se ocuparon de su diseño.



"Era como formar parte de un club, un club muy exclusivo", explica la fotógrafa Annie Leibovit, que se encargó de ilustrarlo en la edición del 2000.



Tras una serie de calendarios con numerosos desnudos, el calendario Pirelli renunció al desnudo completo entre 2016 y 2018, pero recupera este tipo de fotografía en la edición del año que viene. AFP-NA