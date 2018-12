Cuatriciclos: deberán circular por carriles exclusivos, con licencia habilitante, seguro y casco

Este verano comenzará a aplicarse la nueva normativa de tránsito para controlar el uso de estos vehículos que tendrán que respetar las zonas de circulación seguras determinadas y señalizadas por cada municipio. Cuáles son los elementos y la documentación obligatoria para circular.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), junto a la Dirección Provincial de Políticas de Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires y los municipios adheridos trabajan en conjunto para educar, concientizar y fiscalizar a los usuarios de cuatriciclos, con el fin de garantizar mayor seguridad vial.



A partir de esta temporada, estos vehículos sólo podrán utilizarse en los corredores seguros que diseñe cada municipio hasta llegar a la zona delimitada para su uso recreativo. En caso que no haya corredores seguros, los propietarios deberán trasladarlos en un tráiler hasta las zonas seguras.



La nueva normativa de tránsito aplicada al uso de cuatriciclos se explica a partir de los múltiples y repetidos incidentes viales que ocurren cada temporada en la Costa Atlántica, donde en muchos casos los protagonistas son menores de edad. Por ello el Gobierno Nacional junto a la administración provincial tomaron las medidas de seguridad vial pertinentes para evitar las tragedias que ocurren cada verano por el uso irresponsable de este motovehículo.



En ese marco, el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Carlos Pérez, resaltó: “Estamos trabajando para que los ciudadanos viajen más seguros. Y un punto vital es concientizar y realizar controles en la circulación de los cuatriciclos, que hasta el momento no estaban contemplados en la ley de tránsito. Esto sólo podemos lograrlo con el trabajo conjunto y articulado entre la provincia y los municipios, sin dudas es la única manera de brindarle una movilidad más segura a los argentinos”.



En ese sentido, para terminar con la informalidad y la falta de reglas claras, por medio del Ministerio de Transporte se reguló la situación de los cuatriciclos con el objetivo de cambiar el paradigma respecto a la cultura vial en el uso de este motovehículo, que hasta ahora era considerado como un elemento de diversión y a partir de hoy deberá entenderse como un "vehículo automotor". Este cambio obliga a acatar las normas generales.



Por su parte, el subsecretario de Gestión Gubernamental, Iván Budassi, sostuvo que “el cambio en la cultura vial seguramente llevará tiempo, pero desde el Estado tenemos la obligación de garantizar todas las herramientas de control para que las normas de tránsito se cumplan, esencialmente porque buscamos cuidar la integridad física de los ciudadanos”.



Quienes sean conductores deberán tener una licencia habilitante con la categoría que corresponde, seguro obligatorio y de dominio. Además, el conductor deberá llevar un casco homologado con visera o anteojos, y no podrán viajar más personas que las permitidas por el fabricante.



A partir de esta iniciativa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) elaboró la Disposición Nº 196/2018 donde establece las características de los corredores y las zonas de circulación seguras.



Actualmente, Nación, Provincia de Buenos Aires y los municipios trabajan en conjunto para implementarla y garantizar mayor seguridad vial durante todo el verano