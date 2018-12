Jorge Macri dijo que la policía bonaerense y la de la ciudad “analizarán” adoptar el nuevo protocolo

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, afirmó hoy que la Policía bonaerense y la de la Ciudad “analizarán” la posibilidad de aplicar el reglamento de uso de armas de fuego dictado para las fuerzas federales y opinó que todos los uniformados deberían regirse por “la misma norma”.

En declaraciones radiales, el jefe comunal oficialista opinó: “Debemos tener todos la misma norma, porque si no según donde actúa el policía tiene diferente consecuencias. Lo mismo con la policía local, que es parte de la policía bonaerense.”.



Macri respaldó el nuevo reglamento de uso de armas de fuego de las fuerzas federales y destacó que apunta a dejar “bien claro que si un policía hace lo correcto no va a tener consecuencias”.



“Me parece excelente que se avance en clarificar las responsabilidades y los derechos de quienes nos tienen que cuidar. Lo que hace el cambio de reglamento es dejar bien claro que si un policía hace lo correcto no va a tener consecuencias”, explicó Macri.



El jefe comunal del PRO sostuvo en declaraciones radiales que el reglamento “no le permite” a un uniformado “hacer lo que está mal o usar el arma en situaciones que no ameriten”.



“Esto no es para aplicar ante un ladrón de gallinas, es muy claro: cuando se intentó matar o se mató y se intentan escapar en uso de ese arma, hay derecho a disparar. No es para alguien que robó un paquete de pastillas en el kiosco”, puntualizó.