Horóscopo correspondiente al martes 4 de diciembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- La casualidad no existe, trate de interpretar lo que la vida quiere decirle en el plano afectivo. Una nueva actitud de alguien de su entorno familiar lo aliviará. Superación. Sugerencia: todo debería apuntar hacia la armonía.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Su expectativa laboral puede verse cubierta. No escatime información hay cosas que usted sabe que en este momento sería bueno develar. Tranquilidad. Suceso importante. Sugerencia: aprender a decir cuando es necesario.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Se corrige una posición que no era fácil en el área laboral. Pareciera que alguien va a ceder. Los momentos de felicidad se recuperan en el plano afectivo dejando un buen saldo de felicidad. Sugerencia: apuntar a las cosas simples.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- No se deje sugestionar por ciertos datos que le llegan con respecto a su trabajo. Espere la próxima semana para confirmar. Hay cosas que no se pueden manejar desde un solo punto de vista, espere mayor información. Sugerencia: arrebatarse no es bueno.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Sentirá que avanza a pasos agigantados en el plano laboral, es el momento de soñar y concretar. Se proyecta reunión importante prontamente. Una nueva sensación de alivio en el plano afectivo lo hará sentir muy bien. Sugerencia: ser agradecido a Dios y a la vida.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Corrige una situación que lo angustiaba desde hace mucho tiempo. Los tiempos son otros y su capacidad de solucionar las cosas ha evolucionado. Hay una invitación que no debería desaprovechar. Sugerencia: valorar los avances que tengamos por más simples que sean.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Deduce algo que lo ayudará a resolver una cuestión difícil en el plano laboral. Aproveche esta jornada para hacerlo. Estado de ansiedad con respecto a un encuentro que va a mantener con alguien que le gusta. Seducción. Sugerencia: la probabilidad de ser feliz es algo que tenemos todos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Sólo refiérase a lo estrictamente laboral en reunión que mantenga con alguien que le propone un negocio. Evalúe si le sirve tener un compromiso económico-laboral con alguien que lo moviliza afectivamente. Sugerencia: respetar la realidad familiar que vivimos.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- No se sienta amenazado por una información que le llega con respecto a su lugar de trabajo. Las cosas a veces son manejadas con intención más que con realidad. Aproveche estos días para ver las cosas desde otra óptica. Espera. Sugerencia: sólo ver para creer cuando de versiones se trata.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Cuenta con un nuevo apoyo en el área de sus negocios. Reconocer que a veces no podemos solos nos permite avanzar. Llamado que se hace esperar. El orgullo en una relación de amor no tiene mayor beneficio. Sugerencia: finalmente ser el que se es.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Se arriesga a perder una posibilidad buena en el plano laboral por otra en la que los afectos lo atan. Está a tiempo de rever. Un estallido de emoción tendrá cuando reciba una nueva noticia en el plano familiar. Sugerencia: negocios son negocios.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Practique sus emociones sin culpa. No pierda ese contacto amoroso por prejuicios que afectan su real libertad. Un entretenido encuentro con amigos lo ayudarán a relajarse, todo es mejor cuando compartimos. Sugerencia: permitirnos buscar nuestra felicidad.