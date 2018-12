Vidal consigue la sanción de leyes claves para su gestión

Los legisladores de la provincia de Buenos Aires sancionaron esta madruga los proyectos de Presupuesto General de Gastos y Recursos, Endeudamiento y ley Fiscal Impositiva correspondiente al año 2019.



En votación dividida, en ambos recintos, pero por amplia mayoría el oficialismo parlamentario logró conseguir las manos necesarias para que el trámite legislativo no sufra inconvenientes alguno.



El tratamiento de los tres proyectos fue en conjunto, pero sus votaciones fueron por particular y con diferentes formaciones el oficialismo supo conseguir lo requerido para que los proyectos del Ejecutivo fuera sancionados en una jornada que comenzó desde la mañana del lunes y se extendió hasta bien entrada la madrugada del martes.



Primero fue el turno del Senado, que oficio de Cámara de origen, donde en votación nominal, con los votos del bloque de Cambiemos, el FR y de parte del PJ-UyC fueron suficientes para aprobar la ley de endeudamiento que requería de los dos tercios de las voluntades presentes; mientras que el voto de UC-FpV y la otra parte del JP UyR fue negativo. 33 positivo y 13 negativos.



Aquí la nota distintiva la dio la votación dividida de la bancada del PJ UyR, pues los senadores Gustavo Soos y Luis Vivona, que responden a los intendentes de Merlo y Malvinas Argentinas, Gustavo Menéndez y Leonardo Nardini, respectivamente, se despegaron del voto de Darío Díaz Pérez y Gabriela Demaría. .



La otra votación, la del Presupuesto General propiamente dicho contó con el voto positivo de los 29 miembros de Cambiemos y la oposición compacta del resto de las bancadas que componen el Cuerpo, el Frente Renovador, PJ-UyR y UC-FpV; fue 29 a 17.



Por último, la ley Impositiva mejoró la votación del presupuesto pues fue acompañada por Cambiemos y el FR y contó con el rechazo del PJ-UyR y UC-FpV, 31 positivos y 15 negativos.



Luego fue el turno final de la Cámara baja donde existen una mayor cantidad de bancadas las mayorías también fueron conseguidas con cierta consistencia.



Allí la bancada Cambiemos con sus 44 integrantes fueron la base de las diferentes mayorías alcanzadas y la base de la resistencia fueron los 22 miembros de la bancada del UC-FpV.



En el caso del endeudamiento los diputados de Cambiemos fueron acompañados por 11 diputados del FR, 6 del PJ- UyR, los 4 del FAJ y el único integrante del monobloque de Integrar, alcanzo de esta forma 66 voluntades sobre un total de 89 diputados presentes. UC solo pudo sumar en su postura negativa al monobloque del FIT. Fue 66 a 23.



Los tres diputados que estuvieron ausentes correspondieron a diferentes bloques, Carlos Urquiaga del PJ-UyR, Jorge D'Onofrio del FR y la diputada Patricia Cubría del Movimiento Evita. .



El Presupuesto General también consiguió, aunque por un margen más estrecho la mayoría simple de los presentes con el voto de Cambiemos y el monobloque de Integrar, que sumaron 45.



Por la negativa se juntaron más voluntades que en el endeudamiento; estuvieron los 22 de UC, 9 del FR, 6 del PJ-UyR, 3 del FAJ y el diputado del FIT, sumaron 41. .



A las tres ausencias de la primera votación se le sumaron tres ausencias más, dos del FR y el diputado José Ottavis del FAJ.



Por último, los diputados sancionaron la ley Impositiva con el anexo sobre regulación de juego on line incluida, que en particular algunas bancadas rechazaron.



Pero en general la votación nuevamente aisló a UC-FpV y el FIT en la negativa y el resto de las bancadas por la positiva. Fue 61 positivos a 23 negativos.



El proyecto de presupuesto 2019 sostiene los mismos lineamientos que se trazaron en la materia desde el inicio de la gestión de María Eugenia Vidal y sus prioridades son el impulso de la obra pública, el fortalecimiento de la inversión social y las mejoras en seguridad.



El presupuesto que envió la gobernadora, María Eugenia Vidal, a la Legislatura contempla gastos por $ 929.000 millones, un pedido de endeudamiento de $ 68.000 millones y de emisión de letras por parte del Tesoro del orden de los 8.000 millones de pesos.



La proyección de ingresos por todo concepto es de 889 mil millones y la inversión prevista de 55 mil millones, 35 por ciento más que en 2018.



En 2019 la inversión social va a ser prioridad, según resaltaron voceros oficiales.



Las políticas públicas que permiten avanzar con mejoras en educación, salud, jubilaciones, pensiones, desarrollo social y seguridad representan el 67,4% de las erogaciones presupuestadas.



Por tercer año consecutivo se prevé continuar con el superávit corriente que para 2019 será del 0,2% del Producto Bruto Geográfico de la Provincia (PBG).



El déficit que se mantiene responde a la inversión en obras.



Esto, se aclara, quiere decir que si no se estuvieron ejecutando las obras de infraestructura no se tendría déficit.



La novedad del presente presupuesto es que este año se contemplan transferencias de subsidios de servicios públicos que el Gobierno Nacional trasladó al Gobierno Provincial.

Así, el Presupuesto 2019 prevé transferencia de gastos a la provincia por parte de la nación y, al mismo tiempo, previa una transferencia de la provincia del orden de los $ 12.984 millones a los municipios en distintos conceptos.



Por un lado, se trasladaba a los municipios unos $ 8.000 millones por la tarifa social eléctrica, que hasta ahora paga Nación; $ 2.450 millones por subsidios al transporte; y $ 2.500 millones para el sostenimiento de la Ceamse, gasto que impactaba íntegramente en las arcas de los municipios del conurbano.



Ningunas de estas transferencias se trasladarán a los municipios finalmente, de forma directa.



El costo de la tarifa de Energía Eléctrica correspondiente a los Asentamientos será asumido por la provincia hasta la suma que por dicho concepto pagó en el ejercicio 2018.



Los costos adicionales, serán afrontados por los respectivos Municipios.



De la misma forma el pago de compensaciones tarifarias, así como también las referidas al precio diferencial del gasoil, con destino a las empresas prestadoras de transporte público automotor de pasajeros, urbano y suburbano, de tipos provincial y municipal, durante el ejercicio 2019, será asumido por la provincia hasta la suma desembolsada por el gobierno nacional durante el año 2018.



Este punto insumió buena parte de las negociaciones entre los funcionarios provinciales y los intendentes bonaerenses sin distinción de colores políticos.



Esto, que supone desembolsos significativos para las comunas, se profundizaba con restricciones en el renglón de los ingresos de los gobiernos locales a través del establecimiento de un tope a los aumentos del 38% para las tasas municipales.



Pero este tope también fue eliminado del proyecto finalmente votado por los senadores primero y los diputados después.



Los municipios, en promedio, entre la coparticipación y otros fondos; tales como Fondo Solidario Provincial, Fondo para Programas Sociales y Saneamiento Ambiental, Fondo Municipal de Inclusión Social, Fondo de Financiamiento Educativo, entre otros; van a ver incrementados sus transferencias en un 32 % anual.



Uno de los que más crece es el de financiamiento educativo que va a aumentar un 49% anual.



El Fondo Educativo que se coparticipa a los municipios y queda con un porcentaje fijo para obras de infraestructura, que en el caso de los municipios del conurbano será del 50 % y para aquellos que conforman el interior provincial el 40 %; el resto de los fondos será de libre disponibilidad de los intendentes para destinarlo a cuestiones educativas y culturales, pero no a obras.

.

Control al juego online.

También se pretende controlar el juego online que hasta ahora funcionaba sin regulaciones por parte del Estado, intención que en principio no presenta acuerdos de implementación pero que rápidamente se destrabó a partir de coparticipar lo recaudado, que se estable entre el 1 y 3 % de lo global, a los municipios, es decir un 16,14 % de lo recaudado irá para los 135 municipios de la provincia.



Con todo esto, el déficit de este año será de $40 mil millones, sin las transferencias sería solo de $12 mil millones, y se mantiene en 0,6% del producto, porcentaje muy similar al de los años 2018 y 2017 que fueron de 0,5% y 0,6% respectivamente.



Para el próximo año se prevé, entonces, un endeudamiento en los mercados de crédito de $68.500 millones.



Es el pedido de deuda más bajo de esta gestión: en 2016 fue 2,13%, en 2017 fue 1,43%, en 2018 fue 1,24%, y en 2019 es 1,06% del producto.



En materia impositiva se disminuyen impuestos distorsivos que perjudican la actividad económica y la generación de empleo, según se estimó en el mensaje de elevación.



Se propone bajar alícuotas de Ingresos Brutos: para la producción primaria la reducción será de 1,5 a 0,75 %; construcción de 3 a 2,5 %; servicios de 5 a 4,5 %; transporte de 3 a 2 %; comunicaciones de 5 a 4 %; servicios inmobiliarios de 6 a 5 %; electricidad, gas y agua de 4 a 3,75 %.



Esta disminución significa una transferencia del sector público al privado productivo de $10 mil millones, según las propias estimaciones oficiales.



Respecto al juego, además del aumento que ya se había efectuado sobre ingresos brutos, ese tributo paso del 12 % al 15%, este año se suma un impuesto del 2 % a "los premios" de máquinas tragamonedas.



Por otra parte, se contempla también la disminución del impuesto sobre ingresos brutos para la venta de automotores nuevos de 2,5 a 2,3 %.