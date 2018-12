03/12/2018 - 18:18 | Espectáculos / Vicente López Vecino Vecine despide el año con el cine de Jim Jarmusch Herramientas: Compartir: ver más imágenes Finaliza el año y el ciclo Vecino Vecine le da un cierre especial, revisitando la obra de un cineasta muy celebrado. Con un perfil más resguardado que muchos de sus pares estadounidenses, pero no sin el reconocimiento de una gran.... .... cantidad de espectadores a lo largo y ancho del mundo entero, Jim Jarmusch logró cosechar un puñado de películas que se han transformado en icónicas, de la mano de grandes actuaciones –Tom Waits, Bill Murray, Adam Driver y Winona Ryder, apenas algunos de los artistas que han trabajado con él– y un estilo narrativo muy particular.



Entre el miércoles 5 y el viernes 21 de diciembre, nueve largometrajes se proyectarán en el Cine Teatro York (Alberdi 895, Olivos) y Vicente López comenzará a despedir el 2018 con uno de los cines de autor más característicos de la industria cinematográfica de las Estados Unidos.



La entrada es libre y gratuita. Se retira (una por persona) quince minutos antes de la función en la boletería del lugar.



PROGRAMACIÓN

Miércoles 5 de diciembre

Permanent Vacation - 1980 - 75 min. - Estados Unidos

Reparto: Chris Parker, Frankie Faison, John Lurie, Sara Driver

El joven Allie vaga por Nueva York. Allí en Manhattan encuentra a varios personajes que no se encuentran a sí mismos, ambientes fuera de todo pronóstico y situaciones que, de puro imposibles, parecen las más reales conforman la existencia de esta turista vital, fan de Charlie Parker, que se siente como si viviera en unas vacaciones permanentes.



Jueves 6 de diciembre

Extraños en el paraíso - 1984 - 89 min. - Estados Unidos

Reparto: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson, Cecillia Stark, Danny Rosen, Tom DiCillo

Dos amigos y la prima de uno de ellos, que acaba de llegar a Estados Unidos desde Budapest, viven en Florida diversas aventuras. Popular película del cine independiente de los años ochenta. Se rodó en apenas 18 días con un equipo de sólo once personas: tres actores y ocho técnicos.



Viernes 7 de diciembre

Bajo el peso de la ley - 1986 - 107 min. - Estados Unidos

Reparto: Tom Waits, Roberto Benigni, John Lurie, Nicoletta Braschi, Ellen Barkin, Billie Neal, Pruitt Taylor Vince

Zack, Jack y Roberto comparten celda en una cárcel. Zack es un DJ; Jack, un chulo de poca monta y Roberto, un turista italiano.



Miércoles 12 de diciembre

Mystery Train - 1989 - 105 min. - Estados Unidos

Reparto: Masatoshi Nagase, Youki Kudoh, Nicoletta Braschi, Cinqué Lee, Screamin' Jay Hawkins, Elizabeth Bracco

La ciudad de Memphis es el escenario para las tres historias que conforman esta película. 'Lejos de Yokohama', la primera, sigue a dos jóvenes japoneses cuyo sueño es visitar Graceland, la casa de Elvis Presley. En 'Un fantasma', una mujer italiana fácil de convencer se ve estancada en esa ciudad esperando el avión que les lleve a casa a ella y al cadáver de su marido. Y en 'Perdidos en el espacio', la tercera, tres hombres se ven perseguidos por la ley como consecuencia de actos realizados bajo efectos del alcohol. Tres historias que tienen más que ver entre sí de lo que parece a primera vista.



Jueves 13 de diciembre

Una noche en la tierra - 1991 - 128 min. - Estados Unidos

Reparto: Winona Ryder, Giancarlo Esposito, Gena Rowlands, Armin Mueller-Stahl, Rosie Pérez, Roberto Benigni

Película dividida en historias independientes a través de las cuales Jim Jarmusch presenta el panorama nocturno de cinco grandes ciudades (Los Angeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki), con un taxi, y lo que en él ocurre desde el anochecer hasta el amanecer de un mismo día, y obviamente con diferentes personajes, como hilo conductor.



Viernes 14 de diciembre

El camino del Samurai - 1999 - 115 min. - Estados Unidos

Reparto: Forest Whitaker, John Tormey, Cliff Gorman, Henry Silva, Tricia Vessey,Isaach De Bankolé, Victor Argo, Gene Ruffini

"Ghost Dog" (Whitaker) es un asesino a sueldo de Nueva York, un hombre de actitud tranquila en su vida diaria que se rige bajo el código de honor de los antiguos samuráis.



Miércoles 19 de diciembre

Café y cigarrillos - 2003 - 96 min. - Estados Unidos

Reparto: Roberto Benigni, Steve Buscemi, Cate Blanchett, Bill Murray, Alfred Molina, Iggy Pop, Tom Waits, Steven Wright

En 1993, un corto de Jim Jarmusch titulado "Coffee and Cigarettes" recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes. Once años después Jarmusch rueda "Coffee and Cigarettes", un conjunto de episodios cortos. Cada secuencia muestra a diversos personajes sentados a una mesa, tomando café, fumando cigarrillos y discutiendo sobre temas tan diversos como la preparación del té inglés, las teorías sobre la conspiración contra Elvis Presley, Abbot & Costello, la ficticia banda de rock SQÜRL, París en los años veinte o el uso de la nicotina como insecticida...



Jueves 20 de diciembre

Flores rotas - 2005 - 105 min. - Estados Unidos

Reparto: Bill Murray, Jeffrey Wright, Frances Conroy, Julie Delpy, Jessica Lange,Sharon Stone, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Alexis Dziena

Original y extravagante revisión del mito de Don Juan. Después de ser abandonado por su última conquista (Delpy), Don Johnston (Bill Murray) recibe una carta anónima en la que se le informa de que tiene un hijo. Tan inesperada noticia lo impulsa a emprender un viaje en busca de sus antiguas amantes para resolver el misterio.



Viernes 21 de diciembre

Paterson - 2016 - 113 min. - Estados Unidos

Reparto: Adam Driver, Golshifteh Farahani

Historia sobre un conductor de autobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamado Paterson, que vive en Paterson, New Jersey Volver