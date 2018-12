03/12/2018 - 20:00 | Policiales / Vicente López Robo a Clerc: dos mujeres aprehendidas, una de ellas una ex empleada doméstica Herramientas: Compartir: Una ex empleada doméstica y otra mujer fueron aprehendidas por la policía, al tiempo que una tercera aparece imputada por "encubrimiento" y un hombre es intensamente buscado, en el marco de la investigación por el robo a la casa del ex tenista José Luis Clerc.

Fuentes policiales revelaron a NA que se trata de una joven de 28 años y otra de 23 imputada por encubrimiento. Esta última había trabajado como empleada doméstica en la vivienda de los Clerc y se sospecha que le habría dado una copia de las llaves de la vivienda a los delincuentes.



Los investigadores comprobaron que no estaba violentada ni la puerta ni las ventanas, por lo que se llegó a la conclusión que entraron con llaves que alguien les facilitó.



La otra mujer que está imputada pero no aprehendida tiene 27 años, mientras que el hombre que permanecía prófugo tiene 25.



En total, durante el fin de semana, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en distintas localidades del partido bonaerense de La Matanza, todos supervisados por el fiscal de Vicente López Martín Gómez.



Participaron de los operativos la DDI San Isidro, SubDDI Vicente López, Distrital Vicente López y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Tigre, San Martín y La Matanza.



El primer allanamiento se llevó a cabo en una vivienda situada en la calle Los Andes al 4.300 de Isidro Casanova, donde se aprehendió a la mujer de 28 años y se la imputó por encubrimiento.

Allí se incautaron seis teléfonos celulares, dos relojes, una cadenita dorada y documentación a nombre del imputado prófugo.



El segundo operativo se realizó en la calle Resero al 2.900 de González Catán, donde vive la ex empleada doméstica y a la cual se la aprehendió e imputó por encubrimiento y portación ilegal de arma de fuego, ya que se le secuestró un revolver calibre 22 corto, que según ella adujo era de un inquilino al que le alquilaba una pieza.



En el tercer procedimiento, efectuado en la calle Gaboto al 5.100 de La Tablada, se imputó a la mujer de 27 años el delito de encubrimiento y se incautaron cuatro teléfonos celulares.



En tanto, hubo un cuarto allanamiento en la calle Gibraltar al 4.800 de Isidro Casanova, pero con resultado negativo.



Clerc sufrió el viernes pasado una "entradera" en su casa situada en la calle Monasterio al 1.800 a una cuadra de la Quinta Residencial de Olivos, cuando fue sorprendido por tres delincuentes armados que lo esperaban ya adentro de la vivienda mientras el ex tenista llegaba con un amigo.



"Batata" fue golpeado por los sujetos e incluso amenazaron con secuestrar a su hija, y de su domicilio se llevaron un teléfono celular, alhajas y dinero en efectivo.