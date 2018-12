Godoy Cruz fue más efectivo y hundió un poco más a Tigre

Godoy Cruz aprovechó hoy al máximo las acciones que tuvo a su favor y hundió más las ilusiones de Tigre por salir del descenso al vencerlo como visitante por 3 a 1, en un encuentro disputado por la decimocuarta fecha de la Superliga.



El equipo tombino se impuso con los goles de Santiago García, a los 22 minutos del primer tiempo, y a los 14 del complemento, y Angel González, a los 34 de la segunda mitad.



El "Matador" había igualado transitoriamente con un tanto de Federico González, a los 42 del inicio.

Con este resultado Godoy Cruz llega a los 22 puntos, con un partido menos, mientras que Tigre sigue teniendo el peor promedio del descenso.



Nada de lo que se vio en los primeros minutos iba a perdurar por siempre, porque Tigre dominó el trámite del encuentro con la movilidad de "cachete" Morales y Montillo, pero Godoy Cruz siempre estuvo agazapado para dar la estocada.



Un error de Niz en la salida del fondo le permitió a González robarle el balón, y el centro al medio del área no pudo contenerlo Marinelli y el "morro" García empujó al gol.



Con el 1-0 en contra el local salió decidido a buscar el arco de enfrente, pero chocó casi de manera repetida con sus propias falencias.



Sin embargo Morales tomó la iniciativa, abrió para Montillo y el centro al corazón del área lo conectó Federico González, para vencer a Ramírez.



Para la segunda mitad otra vez Tigre quiso llevar adelante el partido, pero Godoy Cruz le asestó otro golpe al mentón, cuando el desborde de Sosa lo recibió García en el primer palo y de "cachetada" dejó a Marinelli inmóvil.



El entrenador Mariano Echeverría intentó darle un poco de aire al mediocampo con Cavallaro por Montillo, pero no le dio el resultado esperado, y el "Tomba" casi aumenta a los 25 con un remate del "morro" García que Marinelli controló en dos tiempos.



Un cabezazo de Niz ilusionó a los hinchas locales con un empate que nunca llegaría, porque a los 35 Angel González recibió solo un pase en profundidad, ante la mala marca de la última línea local, y puso el 3 a 1 que sería definitivo.



Antes del final del partido Tigre tuvo una clara ocasión, cuando Ramírez le tapó un cabezazo a Luna y luego Federico González no pudo definir.



Síntesis:

Tigre: Gonzalo Marinelli; Maximiliano Caire, Alexis Niz, Néstor Moiraghi, Diego Sosa; Walter Montillo, Lucas Menossi, Jorge Ortíz, Carlos Luna, Diego Morales y Federico González. DT: Mariano Echeverría.



Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Agustín Verdugo, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Jalil Elías, Juan Andrada, Valentín Burgoa, Ángel González; Santiago García y Diego Sosa DT: Diego Dabove.



Goles en el primer tiempo: 22m García (GC), 42m F.González (T).



Goles en el segundo tiempo: 14m García (GC), 35m A.González (GC).



Cambios en el segundo tiempo: 17m Cavallaro por Montillo (T), 20m Iván Ramírez por Elías (GC) y Ezequiel Rodríguez por Ortíz (T), 29m Joaquín Varela por Burgoa (GC), 28m Matías Pérez García por Caire (GC), 34m Gabriel Avalos por García (GC).



Tigre 1 – Godoy Cruz 3.



Estadio: José Delagiovanna (Tigre).



Árbitro: Pablo Dóvalo.