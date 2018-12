“Unión Sanfernandina” presentó su show para el Gran Corso 2019

Junto al Intendente Luis Andreotti, presentaron el nuevo tema ´Intemporal, ahora es hora del carnaval´ y confirmaron que el ´Gran Corso Familiar´ de San Fernando, el más grande de la provincia, contará con 30 murgas y la primera Escuela de Samba de la región, apoyada por el Municipio, formada por vecinos e inspirada en comparsas de Gualeguaychú. Lo disfrutarían el 1, 2 y 3 de marzo.

'Intemporal, ahora es hora de carnaval' de la primera Escuela de Samba de la zona norte, ‘Unión Sanfernandina', se presentó oficialmente como temática para el espectáculo del Gran Corso Familiar de San Fernando del próximo marzo de 2019. El Municipio apoya esta iniciativa formada por vecinos e inspirada en comparsas como las de Gualeguaychú, Corrientes y Río de Janeiro. Anunciaron como fechas el 1, 2 y 3 de marzo; y la participación de 30 murgas de la ciudad, ya reconocidas en toda la región.



El Intendente Luis Andreotti asistió junto a la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, al evento especial que organizó la agrupación para estrenar la nueva canción, coronar a su reina y nombrar a los portabanderas que encabezarán el desfile estelar del mejor carnaval de la Provincia de Buenos Aires.



“Se acercan los carnavales y es la fiesta popular más importante de San Fernando donde participan los vecinos. Es el tercer año de Unión Sanfernandina y el octavo año que vamos a realizar los carnavales, estamos viendo la presentación muy contentos. Se trata de todo un trabajo de integración e inclusión que se hace durante el año con las murgas y ese es el objetivo que nos hemos puesto siempre desde que asumimos hace siete años”, expresó el Jefe Comunal.



“Siempre nos ponemos las mejores expectativas, queremos que cada carnaval supere al anterior. El Municipio aporta toda la infraestructura para que sea una fiesta digna y con la participación de todos los vecinos de San Fernando”, agregó Andreotti.

Por su parte, el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, quien promovió la creación de ‘Unión Sanfernandina', manifestó: “Estamos muy contentos en el nuevo cuartel de Bomberos presentando 'Intemporal, ahora es hora de carnaval' que es el tema que va a tratar Unión Sanfernandina en el año 2019. En esta noche se mostraron los nuevos trajes, presentamos a la nueva reina y a la batería. Estamos muy contentos porque nos acompañó una multitud que sigue a esta escuela de samba y que no para de crecer”.



Coincidió, por su parte, Romina la flamante reina: “Es mi tercer año en la comparsa y la verdad que es todo un orgullo ser la reina, estoy muy feliz de que me hayan elegido. 'Intemporal' es un tema muy alegre y divertido, trata sobre el tiempo y se espera que la gente se venga a divertir y que lo puedan disfrutar con nosotros”.



Asimismo, la nueva reina de la batería, Yolanda, comentó: “Estoy muy feliz, quiero agradecer por la oportunidad que me están dando y trabajar con gente tan hermosa. Tuvimos muchísimos ensayos del ballet de batería y ahora se viene lo mejor”.



El bailarín Brian reveló su emoción por integrar la comparsa: “Estoy ya hace un año y medio en esta hermosa murga, hace tiempo que venimos preparándonos y tenemos muchas ganas de dar a conocer el nuevo tema a la comunidad. La letra habla de lo que pasa en la actualidad, alejarse un poco de la virtualidad y volver a vivir la realidad”.

En tanto, su compañero Gonzalo expresó: “Este año es una temática increíble, donde se reúnen todos los imperios, tiene mucho impacto visual. La sensación es que la comparsa va creciendo año a año y va adquiriendo una estética de mucha categoría, estar en Unión Sanfernandina es un orgullo”.