San Isidro sumó nuevas motos al patrullaje municipal

Son 18 vehículos, que se agregan a la dotación de 155 móviles que circulan por las calles del distrito las 24 horas. Recorrerán los centros comerciales a cielo abierto, corredores escolares y lugares con mucho tránsito.

En materia de seguridad, el Municipio de San Isidro sigue sumando recursos y equipamiento con el objetivo de seguir profundizando en la prevención.



El intendente Gustavo Posse presentó esta mañana 18 nuevas motocicletas que se sumarán a la dotación de 155 móviles que circulan por las calles del distrito las 24 horas.



“La decisión es hacer hincapié en el patrullaje municipal y, principalmente, mejorar la primera llegada de acción. Es importante seguir apostando a mejorar los recursos y la tecnología para que la prevención de los delitos sean cada vez más eficiente y para que los vecinos puedan vivir seguros”, expresó Posse.



Y agregó: “Podemos tener mucho equipamiento pero si el recurso humano no es apto, no sirve. Por eso, es clave destacar y agradecer al servicio motorizado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por la gran capacitación de primer nivel que brindaron a nuestro personal, donde profundizaron en temas de conducción, comunicación por señas, formaciones y maniobras evasivas”.



A su lado, Federico Suñer, subsecretario de Prevención Ciudadana de San Isidro, comentó: “Seguiremos incorporando más vehículos para que la detección de hechos delictivos sea cada vez más temprana. Estas motos no van a funcionar solas sino que trabajarán en conjunto con los móviles. Realmente, son un complemento ideal las zonas de alto congestionamiento vehicular”.



Los nuevos vehículos patrullarán los centros comerciales a cielo abierto, corredores escolares y aeróbicos, y sectores con mucho tránsito que dificulten la movilización de los móviles. En permanente contacto con el Centro de Monitoreo Municipal, funcionarán como una alerta temprana de potenciales hechos delictivos.



San Isidro tiene más de 1.450 cámaras de última generación, 155 vehículos totalmente blindados y equipados y sigue sumando tendido de fibra óptima para agregar equipamiento. Además cuenta con el sistema LTR, cámaras lectoras que reconoce automáticamente la chapa patente de los vehículos para que los autos que tenga pedido de captura o algún impedimento para circular sean interceptado a la brevedad.