Más de 2.000 personas en la carrera de 10 kilómetros de San Isidro

Participaron atletas de élite y aficionados, que corrieron el circuito aeróbico que rodea el Hipódromo local. El intendente Gustavo Posse y la nadadora olímpica Delfina Pignatiello entregaron los premios a los ganadores.



Ayer por la mañana, en el circuito aeróbico que rodea el Hipódromo local, más de 2.000 personas participaron de la primera edición de la Carrera de 10 Kilómetros de San Isidro (antes la 1/8 maratón Buenos Aires-San Isidro).



Además la competición fue parte del Campeonato Nacional en la distancia para todos los atletas de elite que corrieron.



El intendente Gustavo Posse entregó premios a los ganadores junto a la nadadora olímpica, oriunda de San Isidro, Delfina Pignatiello.



“Es muy importante para todos que se hagan competencias como ésta en el distrito porque los sanisidrenses somos personas que salimos a correr mucho. Tenemos circuitos aeróbicos en las seis localidades. El Municipio tiene muy buena experiencia e impronta respecto a la organización de este tipo de eventos”, afirmó Posse.



Durante la carrera hubo puestos de hidratación, previendo las altas temperaturas propias de esta época del año, con la asistencia médica permanente de Emergencias.



Federico Bruno, el ganador entre los hombres, marcó 29 minutos y 7 segundos, que constituyen el mejor registro nacional de la temporada y fue escoltado en el podio -tanto de la general como del Campeonato Argentino- por Fabián Manrique con 30m 37s y Fausto Alonso con 31m (ganador del título de la categoría sub 23).



“Estoy muy contento por el resultado obtenido. El clima se prestó para correr muy bien, el circuito fue rápido y la organización excelente”, sostuvo Bruno.



Junto a él, Manrique agregó: “Fue un año largo y me gusta haberlo terminado acá, preparándome para la pretemporada. La organización perfecta y nos trataron bárbaro”.



En el sector femenino, la prueba fue la más rápida del país en 2018. La ganadora, la tucumana María Angélica Ovejero, marcó 33m 08s, quedando a sólo dos segundos del récord nacional de 10 km. en ruta que posee Elisa Cobanea desde 2001. El tiempo de Ovejero, además, es el mejor para Sudamérica en esta temporada. Y otra destacada fondista -campeona nacional de medio maratón- Daiana Ocampo fue ahora su escolta con 33m 34s, muy cerquita estuvo Fedra Luna con sus 33m 43s para el tercer puesto.



“Estoy feliz de haber ganado. Me entrené mucho para esto. La gente acompaño en todo momento y felicito a la organización por brindarnos una carrera tan linda”, concluyó Ovejero.



En las categorías de disminuidos visuales ganaron Fernando Sosa (B1) y Marcelo Sarmiento (b2/3).



