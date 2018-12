03/12/2018 - 14:49 | Actualidad / Vidal anunció la extensión del SAME a los partidos de Avellaneda, Tigre, Esteban Echeverría y Marcos Paz Herramientas: Compartir: ver más imágenes La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció hoy la extensión del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a los partidos bonaerenses de Avellaneda, Tigre, Esteban Echeverría y Marcos Paz, para que sus vecinos "se sientan seguros".

"Esta es nuestra manera concreta de demostrar que estamos ahí y vamos a seguir estando. Ya son once millones y medio de bonaerenses de 88 municipios los que cuentan con el SAME, y para cuando termine este mandato, toda la Provincia va a tener SAME: todos los municipios, del interior y del conurbano, sin distinción de signo político, van a poder contar con este servicio", aseveró la mandataria durante un acto realizado en el Estadio Único de la ciudad de La Plata.



Vidal resaltó que el SAME "es para la gente una marca que te hace sentir seguro. Cuando más lo necesites, el estado va a estar ahí: para cualquier adulto mayor que esté solo en su casa, saber que si tiene un problema de salud va a tener un lugar al que llamar y rápidamente tener un servicio médico que lo acompañe. O para los padres, saber que si nuestros hijos salen y les pasa algo en la calle, van a tener un servicio sanitario que los asista".



Durante el anuncio, la gobernadora entregó además 28 ambulancias de alta complejidad nuevas a los cuatro municipios.



"En una situación de peligro, todos los vecinos van a contar con un servicio que llegue a tiempo y un médico que los asista. Hay un avance en esto de cuidar a los bonaerenses", prosiguió.



Acompañada por el ministro de Salud bonaerense, Andrés Scarsi; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julio Zamora (Tigre), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Ricardo Curutchet (Marcos Paz), la gobernadora agregó que el servicio del SAME se complementará con "una guardia que reciba con todo lo necesario para hacer lo que se precise. Hay 32 guardias de hospitales públicos provinciales que pusimos en marcha a nuevo, con el equipamiento, los profesionales, los insumos y medicamentos que hagan falta".





"Esto empieza a crecer", subrayó Vidal, quien resaltó que, durante el próximo verano, habrá ambulancias "en las rutas, con postas sanitarias" listas para intervenir.



"Estamos creciendo, seguimos mostrando que nuestra prioridad es estar cerca de los que trabajan todos los días, los que se levantan temprano, de los que tengan una emergencia en la calle y nos necesiten a tiempo. Esta es nuestra manera concreta de demostrar que estamos ahí y vamos a seguir estando", garantizó.



El anuncio



Gracias al esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en materia de salud, SAME Provincia desembarca en Tigre, Esteban Echeverría, Avellaneda y Marcos Paz con un total de 28 nuevas ambulancias de alta complejidad que brinda la Provincia y van a mejorar la calidad de vida de más de 1 millón de personas. Actualmente, el servicio tiene presencia en 88 municipios con 283 ambulancias y beneficia a 11.5 millones de bonaerenses. A fines de 2019, con una inversión acumulada de $3.000 millones, el gobierno provincial llevará SAME a los 135 municipios de la Provincia.



SAME Provincia es el primer sistema de emergencias médicas prehospitalario del gobierno bonaerense. Su objetivo primordial es brindar atención inmediata y de calidad a cargo de profesionales idóneos para la tarea en caso de siniestros viales o urgencias en la vía pública. Desde el año 2016, funciona gracias al trabajo en equipo entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los municipios en los que ya opera.



El esquema de funcionamiento de las patrullas sanitarias está diseñado para llegar a cualquier punto en menos de 15 minutos.



Detalle de los cuatro municipios en los que a partir de hoy funciona el SAME Provincia:

Tigre: 11 nuevas ambulancias de alta complejidad que beneficiarán a 376.381 vecinos.

Esteban Echeverría: 9 nuevas ambulancias de alta complejidad que beneficiarán a 298.814 vecinos.

Avellaneda: 6 nuevas ambulancias de alta complejidad que beneficiarán a 342.677 vecinos.

Marcos Paz: 2 nuevas ambulancias de alta complejidad que beneficiarán a 54.181 vecinos.



SAME Provincia



Equipo de trabajo: incluye choferes y médicos (dos por ambulancia), radio operadores, telefonistas y coordinadores médicos.

Capacitación: la Provincia capacitó a la dotación que trabajará en los municipios y a todo el personal que interviene en una situación de emergencia: bomberos, defensa civil y seguridad. Incluye un módulo general de reanimación cardio pulmonar avanzada, inmovilización de los pacientes asistidos, control de vías aéreas, clasificación por triage y manejo inicial del trauma. Además, los conductores de ambulancias recibieron instrucciones de manejo defensivo y bioseguridad. Los radio operadores fueron entrenados en el manejo de la comunicación ante una emergencia para la contención, clasificación y categorización del paciente y de la persona que realiza el pedido de asistencia.

Equipamiento de las ambulancias: cada unidad de alta complejidad cuenta con cardiodesfibriladores, paneles centrales de oxígeno, tubos de oxígeno independientes para la atención fuera del vehículo, kits para la atención de trauma, vía aérea, parto y quemado y equipo de comunicación VHF.



De esta manera, la Provincia puso a disposición todos los recursos necesarios para fortalecer los sistemas locales con la flexibilidad suficiente para que la implementación se adapte a las necesidades particulares de cada municipio.