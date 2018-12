Juan Andreotti visitó la Expo Talleres Culturales 2018 de San Fernando

El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Secretario Municipal Carlos Traverso recorrieron la gran muestra anual de más de 270 talleres con stands; patio gastronómico; y exhibiciones de arte, música, danzas, y muchas disciplinas.



El Municipio de San Fernando cuenta con una amplia variedad de talleres culturales para todas las edades. Son más de 270 cursos gratuitos que funcionan durante todo el año en los distintos centros culturales del distrito que disfrutan miles de vecinos, tanto de continente como de la isla. La Expo Talleres Culturales es el gran cierre de fin de año para que muestren todo lo que aprendieron.



El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Secretario de Educación, Cultura y Contención Social, Carlos Traverso, estuvieron presente en la primera jornada de exhibiciones que tuvo lugar en el Polideportivo N° 1 (Arnoldi y Pasteur), donde hubo shows en vivo; stands expositores de todos los talleres; patio gastronómico; exhibiciones de arte, música, danzas, instrumentos y muchas disciplinas.



“Estamos recorriendo esta exposición del trabajo que hacen cada uno de los vecinos que participa en los talleres durante el año. Tenemos más de 270 propuestas en 27 instituciones barriales, sumados a los centros Culturales del Municipio, donde puede acercarse a la gente y participar. Hay cursos de pintura, música, baile, peluquería, confección de ropa y mucha más. Realmente el abanico de opciones es muy grande”, manifestó el legislador bonaerense.



En este sentido, destacó que “en 2018 se sumó la posibilidad de la salida laboral y oficios, y nos llena de satisfacción porque logra que todas las familias se sumen a participar y, de paso, tengan un medio más de desenvolverse en su vida”.



Las diversas propuestas del Municipio hicieron gala de sus logros durante el año en cada uno de los stands. Andrea Machado, profesora del taller de kokedamas, comentó: “Enseñamos una técnica japonesa de planta sin maceta, que crece y desarrolla en pequeñas bolas de tierra. No les cortamos las raíces y siguen su curso natural. Contamos con una gran variedad de especies. Este año incorporamos formas y cuadros vivos, que es un trabajo 100% de los alumnos”.



Señaló que se trata de uno de los cursos favoritos de quienes buscan una salida laboral. “Hay muchísima gente que hizo de este arte un emprendimiento, es increíble. El Municipio les dio la posibilidad de poder comercializar sus plantas en la Plaza Mitre, y la gente de Cultura lo ha apoyado”, destacó la coordinadora”.



Por su parte, Edith Pucheu dicta un taller cultura en islas. “Trabajamos la reutilización de distintos materiales –explicó-, para que las chicas que no tienen todo al alcance de la mano puedan realizar diversas prendas. Venimos trabajando generalmente con bolsos, porta cosméticos, cartucheras y mochilas. La idea es que con su imaginación puedan lograr varios trabajos”.



“Se acercaron muchas vecinas, varias que no sabían cocer. Estamos contentas y emocionadas ya que el objetivo era que pueden lograr un producto de calidad que el día de mañana le pueda significar un ingreso extra para su hogar”, dijo.

Y Elizabeth, alumna del taller de maquillaje artístico y social, consideró: “Es una experiencia increíble, estamos demostrando un poco de lo que hicimos todo este tiempo. Aparte del grupo lindo que se armó, es compartir y mostrarle a la gente lo que abemos hacer”.



Juan Andreotti concluyó: “Los talleres llegan a cada rincón del distrito en continente pero también en isla, donde hay tres centros culturales. Son puntos donde la comunidad se congrega, donde cada día se suman más vecinos. Tenemos anotados más de 5 mil sanfernandinos en total, es una alegría que puedan acceder y cada día vamos a ponerle mayor énfasis”.

El segundo encuentro de la Expo Talleres Culturales será el sábado 8, de 11 a 20:30 hs, en el Teatro Martinelli (Lavalle 3021). La entrada es libre y gratuita.