Horóscopo correspondiente al lunes 3 de diciembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Aprendizaje que refuerza su manera de encarar las cosas, controla sus emociones. Evolución. Se produce una conversación que le traerá una mayor tranquilidad en el plano afectivo. Sugerencia: darse cuenta que podemos siempre empezar de nuevo.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Dedique un tiempo del día para sentarse a realizar llamados importantes que competen a sus actividades. Descubre un mundo nuevo a partir de contactos que llegan a su vida. Sugerencia: a veces hace falta que llegue alguien a nuestra vida para que podamos cambiar.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Le prometen formar una sociedad para llevar a cabo un proyecto. Lea y vea atentamente las condiciones, puede ser algo bastante bueno. El amor requiere mayor atención suya. No se descuide. Sugerencia: darle la importancia que merecen a nuestras prioridades.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Lo llaman para integrar una reunión en la que se hablarán cosas importantes del trabajo. Se aclara una situación que genera otra. Conoce a alguien que le da sensación de paz. Sugerencia: lo importante es reconocer en uno lo que está buscando en el otro.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Se acelera un proyecto que comparte con alguien de su entorno familiar. Las cosas están dadas para que todo funcione bien. Trate de poner un poco más de presencia en su relación de pareja. Sugerencia: demostrar lo que sentimos es más importante que decirlo.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Día con mucho movimiento en el área laboral. Tome con calma ciertas sugerencias que le harían que no son muy bien intencionadas. El amor lo respaldará cerrando la jornada alegremente. Sugerencia: no tomarse las cosas a la tremenda.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- No ponga en juego sus emociones frente a ese gran entusiasmo que tiene con alguien que recién conoce. Sepa esperar a que las cosas se decanten y tomen su rumbo definitivo. Sugerencia: equilibrarnos y aprender a manejar la ansiedad por nosotros mismos y por quienes nos rodean.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Llega a usted una respuesta que estaba esperando con mucha esperanza. Alegría. El trabajo se verá en un día tranquilo aunque aún llegan ciertas sensaciones de inestabilidad. Sugerencia: saber que todo se mueve, todo cambia y que todo puede modificarse.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Logra vencer un antiguo miedo que lo aquejaba. Su energía está intacta. Es un buen día para conectarse con su parte interior y verse. El momento si se quiere se encuentra. Sugerencia: todo es posible si ponemos lo necesario para conseguir las cosas que nos proponemos.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Debería plantearse aflojar un poco sus tensiones y manejarse desde otra postura mental para enfrentar sus problemas. Hay un intento real de aproximación de alguien que todavía piensa en usted. Sugerencia: hacer lo posible para estar bien.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- No se maneje con una postura difícil en el plano laboral, no es un gran día para mantener conversaciones importantes. Su proyecto de pareja es algo posible si logra materializar sus palabras. Sugerencia: a veces creemos que hacemos las cosas muy bien el punto es corroborarlo.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Se integra a un grupo de personas que tienen cosas en común. Logrará nuevas e importantes amistades. Un tiempo de espera le pedirán en el plano afectivo, vea si puede otorgarlo. Sugerencia: buscar dentro de uno las respuestas más íntimas cuando se trata del corazón.