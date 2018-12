Horóscopo correspondiente al domingo 2 de diciembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Día de reuniones en el que la fuerza de Marte se hará sentir a favor suyo. Tenga en cuenta favorecer a un amigo que le pide ayuda. La tranquilidad y la compenetración en el amor. Sugerencia: prestar atención a quienes nos rodean.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Se encuentra con alguien de su entorno laboral fuera de su trabajo. Surge afecto. Buen día para comienzos. Hay un familiar que requerirá un favor suyo, trate de considerarlo. Sugerencia: estar abierto a los demás de la misma forma que esperamos de ellos.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- Particular decisión tomarán en su trabajo, preste atención a los cambios que se van a generar. Una historia de amor se recupera a partir de encuentro provocado por usted. Sugerencia: lo importante es luchar por lo que se quiere.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Depositan en usted una confianza especial. Su capacidad de comprensión lo ayudará a comprender una situación desagradable que ocurrirá en el plano afectivo. Solución. Sugerencia: cuando algo desagradable ocurre debemos tratar de estar tranquilos sobre todo con nosotros mismos.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Consigue una entrevista importante en el plano laboral que lo ayudará a formular un pedido que desea hacer. Éxito rápido y a la vista. Un recuerdo lo pone melancólico. Sugerencia: evitar las malas sensaciones, tratar de sentirse bien aunque sea difícil.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Capitaliza un objetivo y lo logra. Sus intenciones son bien claras en el plano afectivo, será bien correspondido. Trate de buscar un momento en el día para relajar su mente. Sugerencia: buscar nuestro espacio dentro del tiempo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Una inquietud lo llevará a golpear puertas difíciles de ser abiertas. Logrará más de lo que imagina. Acepte invitación que le formulan y no trate de evitar la posibilidad de lucir sus encantos. Sugerencia: a Libra no le cuesta tanto tener encantos.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Alternará la jornada con subas y bajas en el plano afectivo. Tensión que se disipará si habla a tiempo. Recibe una oferta más que interesante en el plano económico. Sugerencia: no temer cuando tenemos la posibilidad de crecer.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Supera un inconveniente en el área de sus actividades. Lo cotidiano se manejará con algunos cambios que favorecerán su espíritu inquieto. Invitación que lo entusiasmará. Sugerencia: estar agradecido cuando las cosas que esperamos suceden.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Una dedicación que le llevará gran parte del día será la de solucionar un problema que tendrá con papeles. Su expectativa en el plano sentimental arribará donde usted espera. Sugerencia: poner énfasis en dar paso a poder disfrutar de las emociones.



ACUARIO (21 DE ENERO 19 DE FEBRERO)

- Bloquea una situación molesta en su lugar de trabajo. Abre paso a una nueva posibilidad gracias a un contacto importante. No distraiga su atención de quien está esperándolo. Sugerencia: el tiempo si se quiere se lo busca y se lo encuentra.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- Capacidad de resolución frente a situación de desorden en su hogar. Los ánimos estarían un poco alterados pero con un poco de buen humor mejoraría todo. Sorpresa. Sugerencia: el punto es buscar la mejor manera de sentirse frente a los inconvenientes.