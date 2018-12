02/12/2018 - 0:31 | Policiales / Vicente López Asaltaron al ex tenista José Luis Clerc en su casa de Olivos Herramientas: Compartir: ver más imágenes El ex tenista José Luis Clerc fue asaltado en las últimas horas en su casa de la localidad bonaerense de Olivos ubicada a unas tres cuadras de la Quinta presidencial, zona en la que las medidas de seguridad fueron reforzadas durante los últimos días por la Cumbre del G20. Según informaron fuentes policiales a NA, el hecho ocurrió este viernes por la arde cuando el actual comentarista deportivo de la cadena ESPN ingresó desde el patio a su vivienda ubicada en la calle Monasterio al 1800, del partido de Vicente López y fue sorprendido por tres personas armadas que tras amenazarlo, lo ataron con una corbata, le propinaron un golpe, y le robaron un celular, varias alhajas y dinero en efectivo.



Tras cometer el hecho, los delincuentes se escaparon de la casa, a la que según las fuentes, habrían ingresado con alguna llave, ya que no se detectó ninguna puerta ni ventana rota ni forzada.



Un rato después de sufrir el robo "Batata" Clerc llamó a la Policía y cuando los efectivos llegaron al lugar revisaron la propiedad y se dispusieron a analizar los videos registrados por las cámaras de seguridad de la casa para poder dar con los delincuentes y también las cámaras de la zona.



Trabajó en el hecho personal de la comisaría de Vicente López 5ta, Balneario, y la causa quedó a cargo del fiscal Martín Gomez de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Vicente López.



En septiembre de 2007, el comentarista y su esposa, fueron víctimas de un robo en su casa del country "Santa Clara", en la localidad de Benavídez, tras regresar de un viaje de Nueva York.



Dos meses después, la Policía detuvo a un custodio privado y a una mujer en el partido bonaerense de San Fernando, sospechados de integrar la banda que asaltó la casa de Clerc.



Clerc, quien en la década del '80 llegó a ser el número 4 del tenis mundial, perdió las elecciones en mayo pasado para ser presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) al ser vencido por el cordobés Agustín Calleri. Volver