Sergio Massa recorrió con Luis Andreotti el Jardín maternal “Barrios Unidos”

Sergio Massa fue recibido por el intendente de San Fernando, Luis Andreotti, junto a quien se acercó al Jardín maternal “Barrios Unidos”, un espacio construido por el gobierno municipal en 2017, en lo que era un terreno descampado, que hoy contiene gratuitamente a 150 chicos de 18 meses a 3 años.



Allí, Massa manifestó su preocupación por que “la mitad de los chicos y chicas de Argentina no tienen agua corriente, una casa digna o educación” y subrayó: “Yo quiero otra Argentina. Necesitamos otro Gobierno”.



“Si nuestros chicos y chicas no tienen lo básico, no tendrán futuro. Y si ellos no lo tienen, tampoco lo tendrán sus padres ni abuelos. Un país sin chicos bien alimentados, educados y sanos es como un árbol sin raíces, más pronto que tarde se cae”, sostuvo Massa, quien felicitó al intendente Andreotti por su trabajo de inclusión e integración, al tiempo que señaló la importancia de replicar este modelo en otros municipios: “Tenemos que hacer en toda la Argentina acciones como estas”.



Asimismo, Massa destacó el trabajo del gobierno municipal, en especial los programas de salud que complementan la función de contención y desarrollo de los Jardines Maternales: control de calendario de vacunación, revisaciones odontológicas y atención a la salud general de cada niño.



Por su parte, el intendente Luis Andreotti expresó: “Este Jardín Maternal Municipal se construyó fruto de una inversión muy grande. Estamos muy contentos porque los chicos salen bien desarrollados para iniciar el Jardín de Infantes, tenemos más de 700 chicos en los establecimientos, así que eso nos llena de alegría. Aprovechamos los espacios abiertos, públicos, los clubes, es decir, todo aquello que ayude a integrar y a incluir, que es el objetivo que tuvo la gestión municipal desde que llegamos”.



A diferencia del gobierno nacional que no cumplió con su promesa de construir 3000 jardines para niños de hasta 3 años, San Fernando ya cuenta con 7 establecimientos educativos para chicos, a través de los cuales contiene a 700 niños en forma gratuita.