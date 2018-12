Sismo de 3.8 en la escala de Richter a 32 kilómetros al sur de Capital

Un sismo de 3.8 en la escala de Richter se registró esta mañana en territorio bonaerense a 32 kilómetros al Sur de esta Capital, provocando temor e incertidumbre entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. También se apreció en algunos puntos del norte del conurbano como San Isidro y Vicente López.



Según informó el Instituto Nacional de Previsión Sísmica (INPRES), el movimiento se produjo a las 10:27:39 a 25 kilómetros de profundidad en las coordenadas latitud -34.904 y longitud -58.483.



El epicentro se registró 32 kilómetros al Sur de la Ciudad de Buenos Aires; 50 kilómetros al Oeste de La Plata y 140 kilómetros al Este de Chivilcoy.



El fenómeno, inusual, en esa zona de la Argentina, sorprendió a los habitantes del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, quienes no podían comprender por qué, literalmente, se les movió el piso.



Si bien la mayoría de los reportes por redes sociales se dio de personas que viven en el sur del conurbano, también hubo sectores de la zona norte que dieron cuenta del movimiento que poco después se confirmó que se trató de un sismo.



Incluso, en la zona de Costa Salguero, donde se desarrolla la Cumbre del G20, que reúne a los máximos líderes mundiales, se vivió con sorpresa y generó interrogantes, incluso por cuestiones de seguridad.



Los primeros registros sobre el fenómeno indican que la intensidad fue de 3.8 puntos en la escala de Richter y que su duración fue de tres minutos.



El temblor se sintió fundamentalmente en localidades del sur del Gran Buenos Aires como Bernal, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Ensenada, Berisso, Lomas de Zamora, Lanús, Esteban Echeverría y Almirante Brown.



Aunque el impacto también se apreció en la Ciudad de Buenos Aires, y en algunos puntos del norte del conurbano como San Isidro y Vicente López.



“Se movió todo”, “tembló todo”, “¿alguien sintió el temblor?”, eran los comentarios más frecuentes en las redes sociales, en especial en Twitter, donde los usuarios expresaron su sorpresa por el inesperado sismo.



No obstante, Alejandro Giuliano, director del Instituto de Prevención Sísmica (INPRES), llevó tranquilidad y aseguró que no fue “un sismo destructivo”, aunque aclaró que sí tuvo “la suficiente energía liberada como para permitir que sea percibido”.



En declaraciones a la AM530, Giuliano aclaró que “la Capital Federal no es asísmica sino de sismicidad reducida” y afirmó que éste temblor “no es el más grande” registrado.



“En el 1888 hubo uno de magnitud 6 con epicentro en el Río de la Plata que se percibió en ambas márgenes y provocó daños en ambos países. Todas las obras que se realizan en buenos aires como grandes presas o puentes se diseñan con prevenciones sísmicas, no es nuevo que haya sismos”, indicó.