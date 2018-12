Juliana Awada agasajó a las primeras damas del G20 con un almuerzo en la casona de Victoria Ocampo en San Isidro

Con agenda paralela a los líderes del G20 en Costa Salguero, la primera dama argentina, Juliana Awada, agasajó hoy a sus pares con un almuerzo preparado por el chef Francis Mallmann en la casona de Victoria Ocampo.



Meliana Trump y Brigitte Macron, entre otras primeras damas, fueron recibidas por la esposa del presidente Mauricio Macri, quien les dio la bienvenida con un breve discurso.



Awada destacó su compromiso con la "igualdad de género" y resaltó la trayectoria de la escritora Victoria Ocampo, propietaria de la casona ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, donada a la UNESCO con la premisa de proyectar su visión y la promoción de la cultura.



"Me gustaría contarles un poco sobre esta casa y por qué la elegí hoy para nuestro primer encuentro", aseguró la primera dama argentina y continuó: "Esta fue la casa de Victoria Ocampo, una mujer que en pleno siglo XX fue pionera en la lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, una causa que me siento orgullosa de compartir".



"Como ella, estoy convencida de que la única medida para que alguien pueda llevar adelante un proyecto y lograr sus metas tiene que ser su capacidad, su talento", sostuvo Awada.



Además, agregó: "Por eso me pareció importante reunirnos acá, en esta casa, que hoy forma parte del patrimonio de la UNESCO y que sigue funcionando como una usina de idea".



Luego de la bienvenida, Mallmann, chef argentino de fama mundial, les brindó un detalle de los platos elegidos para la ocasión.



El menú incluyó humita del norte, ensalada de centollas fueguinas y merluza, servidas con vino Catena Zapata, mientras que el postre fue flan y panqueques con dulce de leche.



Awada aprovechó la oportunidad para impulsar el Plan Nacional de Primera Infancia que lleva adelante el Gobierno argentino, proyecto que aspira a garantizar que todos los niños y niñas del país tengan acceso a iguales oportunidades para satisfacer sus necesidades nutricionales, sociales y educativas.



La primeras damas y acompañantes asistirán esta noche a la función de gala en el Teatro Colón, en tanto que mañana participarán de una actividad cultural en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).