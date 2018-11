Luis Andreotti entregó reconocimientos a músicos y cantantes sanfernandinos

En el marco de la recordación del gran compositor sanfernandino Gilardo Gilardi, el Municipio reconoció la trayectoria y el esfuerzo de 75 músicos locales mediante un evento realizado en un Teatro Martinelli colmado de público.



Como reconocimiento al trabajo y la trayectoria de los músicos y cantantes locales, el Municipio organizó un evento del que participaron los hijos del compositor sanfernandino Gilardo Gilardi, que se realizó en el Teatro Martinelli de Victoria, a sala llena. Del mismo participaron 75 artistas de distintos géneros musicales.



El Intendente Luis Andreotti -quien estuvo presente en el evento junto a la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Aparicio y al Diputado Provincial Juan Andreotti- expresó: “Realmente, este es un buen homenaje; porque los artistas de San Fernando son los que más hacen por la inclusión y la integración en el distrito. Por eso es merecido y realmente está muy bien. Son acciones que sirven para difundir, incluir y poder tener un San Fernando en paz con una mejor calidad de vida”.



“Hay muchos artistas hoy; en marzo haremos otro más para todos aquellos que no pudieron concurrir ahora, y reciban su homenaje”, finalizó Andreotti.



En tanto, Pedro Campos, el organizador, destacó: “El Municipio viene haciendo estos encuentros; hoy se reconoció a músicos de todos los ritmos y barrios de San Fernando. Hubo gente del rock, de la música tropical, del folclore y del tango. Y es un verdadero gusto que hayan compartido esta noche con nosotros familiares de Gilardo Gilardi, un músico sanfernandino de excelencia”.



“Tuvimos en total 75 músicos en un teatro colmado. Agradecemos a la gente, porque esta fue una idea del Intendente Andreotti que llevamos adelante. Haremos otros encuentros musicales, porque somos conscientes que San Fernando tiene muchísimos músicos más que convocar”, finalizó Campos.



Miguel Angel Gilardi, hijo del compositor Gilardo Gilardi, resaltó: “Mi padre nació acá en San Fernando; es un motivo de gran alegría poder estar acá hoy. En 2013, conmemorando el 50 aniversario de su fallecimiento, hicimos un concierto que dirigí; hoy estamos gratamente sorprendidos que lo vuelvan a recordar. Si bien papá partió siendo muy chiquito, siempre recordaba a San Fernando”.



Su hija, la abogada y Jueza Federal Cecilia Gilardi agregó: “Estoy muy agradecida y emocionada. Pese a vivir en Buenos Aires, papá siempre estuvo muy unido a San Fernando y al río. Tiene obras como las películas ‘Los Isleros' y 'Tres Hombres del Río', y el ‘Poema Fluvial' que se interpretará mañana en la Biblioteca Nacional. Es un honor que me hayan invitado a este homenaje”.



En cuanto a los homenajeados, el cantante y profesor de Canto Roberto Paz dijo: “Hace 40 años que estoy con la música; San Fernando fue la cuna donde aprendí prácticamente todo lo que sé de danza, música y canto, y desde los 14 años me dediqué profesionalmente a la música instrumental andina. Gracias al Municipio de San Fernando por esta invitación. Vale la pena que se acuerden de la cultura y de todos nosotros”.



El guitarrista Carlos Salazar agregó: “Estuve 11 años en la Casa del Tango de ‘Titi' Quiróz. Hice muchos espectáculos por la zona, acompañando a varios cantores. Me parece muy bien este reconocimiento a todos los artistas que deberían hacerlo todos los municipios de la zona”.



Maxi, vocalista del grupo “La Comarca”, dijo: “Para mi es algo lindo y bueno que me reconozcan como artista de San Fernando; es un placer”. Y su compañero Michel agregó: “Es un orgullo; es muy lindo que no sea sólo para un género, sino para la movida tropical, la gente del folclore y del rock. Para nosotros es un honor, desde ya agradecemos el Municipio y al Intendente Andreotti por tenernos en cuenta como artistas”.



Y Diego Pérez, de la banda “San Jorge Rock”, finalizó: “Empezamos hace poco más de un año; tocamos en algunos lugares, y ya pudimos grabar. Poniéndole talento, esperamos la suerte. Me encantó que nos den la oportunidad de que la gente nos vea y conozca, más allá de nuestros seguidores. Hoy hubo varios músicos de folclore, cumbia y tango, y eso es buenísimo”.