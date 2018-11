River fue eliminado de la Copa Argentina al perder por penales con Gimnasia

River quedó eliminado de la Copa Argentina al perder esta noche ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 5 a 4 en la definición por penales, luego de terminar 2 a 2 los noventa minutos reglamentarios, en el partido disputado en el estadio "José María Minella" de Mar del Plata, por las semifinales del certamen.

En el tiempo reglamentario el partido había terminado 2 a 2, y ahora el equipo platense tendrá que definir el título ante Rosario Central, que viene de eliminar también desde los doce pasos a Temperley, que milita en Primera B Nacional.



El "millonario" se puso en ventaja con un gol de tiro libre de Gonzalo Martínez, a los 29 minutos, pero igualó Lorenzo Faravelli, a los 33, ambos en el primer tiempo.



En el complemento, River se adelantó con un gol de Lucas Pratto, a los 2, pero igualó Santiago Silva, a los 14, de cabeza, para el "Lobo".



Ambos equipos quedaron con diez hombres por las expulsiones de Ezequiel Bonifacio, a los 39 del período inicial, y Javier Pinola, a los 4 del complemento.



El jueves 6 de diciembre Gimnasia definirá el título ante Rosario Central en el estadio "Malvinas Argentinas" de Mendoza.



En la serie de penales, Gimnasia se impuso con los goles de Santiago Silva, Lucas Licht, Jan Carlos Hurtado, Manuel Guanini y Germán Guiffrey, mientras que Franco Armani le desvió el disparo a Víctor Ayala.



Para River anotaron Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez, Rafael Santos Borré y Julián Álvarez, mientras que Lucas Pratto estrelló su remate en el travesaño y Jonatan Maidana desvió el suyo.

.

El "millonario" fue el protagonista de las acciones con toques de primera y un "Pity" Martínez desequilibrante para pensar en acciones de gol, más allá de que el único delantero fue Pratto.



Gimnasia trató de hacer presión y no darle espacios al equipo de Marcelo Gallardo, con un Comba muy inquietante y la presencia latente de gol de Silva en la delantera.



A los 18 Enzo Pérez llegó exigido a un pase de Pratto, pero Arias logró tapar la acción y en ese contexto River parecía estar más cerca de la apertura del marcador.



Sobre los 29 un tiro libre de "Pity" Martínez no pudo ser controlado por Arias y el balón pasó la línea y se transformó en el gol "millonario".



Pero Gimnasia no se quedó quieto y salió con todo en busca del arco de River, y Tijanovich remató, Armani dio un rebote corto y Faravelli empujó sin marcas.



Antes de terminar la etapa Gimnasia se quedó con diez por la expulsión de Bonifacio, algo que podría complicarle el panorama a futuro.

.

A poco de empezar el complemento "Nacho" Fernández habilitó a Pratto y el delantero aguantó la marca y venció a Arias con un remate rasante.



Parecía que todo dependía de River, pero a los 4 Pinola le pegó un codazo a Coronel y también vio la tarjeta roja, por lo que estaban parejos en cuanto a jugadores se refiere.



Cuando todo parecía que River dominaba las acciones, de hecho "Nacho" Fernández se perdió una jugada clara bajo el arco, Gimnasia llegó al empate.



Un córner desde la derecha le cayó en la cabeza a Silva y el uruguayo venció a Armani, quien no logró desviar el balón y evitar el gol.

El partido se hizo de ida y vuelta, con River como protagonista nuevamente, pero Gimnasia hizo un trabajo colectivo tremendo para aguantar los embates y mantener al "millonario" a raya.



Los penales mostraron a un Gimnasia tremendamente efectivo y a un River un tanto nervioso e incómodo y así fue que el "tripero" se clasificó a una final luego de 25 años.

. .

Síntesis:

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Gimnasia (LP): Martín Arias; Ezequiel Bonifacio, Maximiliano Coronel, Germán Guiffrey, Matías Melluso; Fabián Rinaudo; Maximiliano Comba, Víctor Ayala, Lorenzo Faravelli, Horacio Tijanovich; Santiago Silva. DT: Pedro Troglio.



Goles en el primer tiempo: 29m Martínez (RP), 33m Faravelli (G).



Goles en el segundo tiempo: 2m Pratto (RP), 14m Silva (G). .



Cambios en el segundo tiempo: 18m Manuel Guanini por Coronel (G), 20m Rafael Santos Borré por Ignacio Fernández (RP), 34m Lucas Licht por Faravelli (G), 45m Julián Álvarez por Palacios (RP), 46m Jan Carlos Hurtado por Tijanovich (G).



Incidencia en el primer tiempo: 39m expulsado Bonifacio (G).



Incidencia en el segundo tiempo: 4m expulsado Pinola (RP).



Definición por penales: para Gimnasia marcaron Silva, Licht, Hurtado, Guanini y Guiffrey. Armani le desvió el disparo a Ayala.



Para River anotaron Ponzio, Martínez, Santos Borré y Álvarez.

Pratto estrelló su remate en el travesaño y Maidana desvió el suyo.

River 2 (4) - Gimnasia y Esgrima (La Plata) 2 (5).

Estadio: "José María Minella".

Arbitro: Facundo Tello.