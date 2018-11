G20 en San Isidro: cómo serán los recorridos de los colectivos el viernes 30

El Municipio informó que por la visita de representantes del G20 a la casa museo Villa Ocampo de Beccar, los colectivos que habitualmente transitan la zona que estará restringida modificarán su recorrido durante el viernes 30 de noviembre.



Con motivo del G20 y la visita de líderes del mundo a la casa museo Villa Ocampo de Beccar, el Municipio de San Isidro informa que el viernes 30 de noviembre los colectivos que transitan la zona modificarán su recorrido habitual ya que diferentes calles y avenidas estarán cerradas al tránsito vehicular.



Por tal motivo desde las 6:00 del viernes 30 y hasta la finalización del evento, las siguientes líneas de colectivo harán estos recorridos:



LÍNEA 168:



A Cap. Federal: Primera Junta – 25 de Mayo – Roque Sáenz Peña – Av. Del Libertador – Su Ruta.



LÍNEA 338:



Av. Avelino Rolón – Dársena Hospital Boulogne – Lope de Vega – Av. Sucre – Colectora Oeste Panamericana – Av. Avelino Rolón – Su Ruta.



Cabe destacar que en Av. Avelino Rolón al 1400 podrán realizar espera, en la medida de lo posible no más de tres unidades.



LÍNEA 343/304:



Cartel Rojo:



Hacia el Sur: Acceso Tigre – Fondo de La Legua – Su Ruta.

Hacia el Norte: Av. Fondo de la Legua – Acceso Tigre – Su Ruta.



Cartel Azul:



Hacia el Sur: Av. Andrés Rolón – Tomkinson – Acceso Tigre – H. Yrigoyen – Santiago del Estero – Av. Santa Fé – Su Ruta.

Hacia el Norte: Av. Santa Fé – H. Yrigoyen – Acceso Tigre – Tomkinson – Av. Andrés Rolón – Su Ruta.



LÍNEA 371:

No podrán ingresar al partido de San Isidro, finalizando su recorrido en Uruguay.



LÍNEA 710:



Hacia Boulogne: Blanco Encalada, Sucre, Colectora Oeste Panamericana, Av. Andrés Rolón su ruta.



Regreso: Av. Andrés Rolón, Dársena Hospital Boulogne, Lope de Vega, Sucre, Bco. Encalada su ruta.



LÍNEA 203:



Hacia el Norte: Maipú, Paraná, Colectora Panamericana, Acceso a Tigre, Uruguay, French, Lonardi, Av. Centenario su ruta.



Hacia el Sur: Guido, Av. Andrés Rolón, Tomkinson, Acceso a Tigre, Colectora Autopista, Thames, Unidad Nacional, Av. Santa Fe su ruta.



LÍNEA 60:



X Fleming a Tigre: Colectora Panamericana – Acceso Tigre – Uruguay – Av. Andrés Rolón – Su Ruta.



X Fleming a Capital: Sobremonte – Uruguay – Acceso Tigre – Colectora Panamericana – Su Ruta.



Av. Santa Fé/Bajo a Tigre: Av. Santa Fé – Pacheco – Av. Libertador – Primera Junta – Lasalle – Uruguay – Perón – Su Ruta.



Av. Santa Fé/Bajo a Capital: Perón – Av. Centenario – Guido – Av. Andrés Rolón – Tomkinson – Acceso Tigre – Colectora Panamericana – Paraná – Av. Maipu – Su Ruta.



LÍNEA 365:



Hacia el Norte: Maipú, Paraná, Colectora Panamericana, Acceso a Tigre, Uruguay, French, Lonardi, Av. Centenario su ruta.



Hacia el Sur: Guido, Av. Andrés Rolón, Tomkinson, Acceso a Tigre, Colectora Autopista, Thames, Unidad Nacional, Av. Santa Fe su ruta.



LÍNEA 707:



Recorrido azul hacia San Isidro: Normal hasta Márquez y Panamericana- Colectora Ascendente – Sucre – Don Bosco - Segundo Fernández – Diego Palma – Av. Andrés Rolón hasta José Ingenieros.

Vuelta: Posadas – Av. Andrés Rolón – Tomkinson – Bergallo – Avellaneda – Av. A Rolón – Diego Palma – Segundo Fernández – Don Bosco – Sucre – Col. Oeste – Márquez – su ruta.





Recorrido cartel verde: De su salida hasta Neyer y Av. Andrés Rolón – Vuelta.



Recorrido cartel rojo a Beccar: De su salida hasta Av. Centenario y Guido – retoma la vuelta por Guido – Av. Andrés Rolón – Uruguay – su ruta.



Recorrido cartel rojo a Boulogne: Normal hasta Av. Santa Fe – Entre Ríos – Italia – Ezpeleta – Santa Fe – Paraná – Su ruta.



Recorrido cartel naranja: Desde Villa Adelina hasta Av. Fleming Y Dardo Rocha – vuelta por Entre Ríos.



LÍNEA 437:



Normal hasta Diego Palma y Av. Andrés Rolón y dando la vuelta por D. Palma – Neuquén – 3 de Febrero – Av. Andrés Rolón – vuelve a D. Palma – su ruta.



LÍNEA 437 (BAJO):



Primera Junta – Acassuso – Almte. Brown – Lasalle – su ruta.



LÍNEA 333:



Normal hasta José Ingenieros y Rolón – Lonardi – Av. Centenario – regresando por Gral. Guido.



LÍNEA 407:



Desde Villa Hidalgo normal hasta Tres de Febrero y Av. Andrés Rolón

Vuelta: D. Rocha – Av. Santa Fe – Catamarca – Italia – D. Rocha – su ruta.



CORTES DE CALLES



El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso que el viernes 30, de 7:00 a 16:00, no podrá transitar público ni vehículos, como así tampoco podrán permanecer vehículos estacionados en las siguientes arterias:



• Av. Márquez desde Tupac Amaru Colectora Panamericana hasta Av. Centenario.

• Av. Centenario/Santa Fe desde Unidad Nacional hasta Marconi.

• Ayacucho desde Av. Centenario hasta Av. del Libertador.

• Av. Libertador desde Uruguay hasta España; dentro de este sector, el tramo Florencio Varela- Ayacucho será cortado al tránsito desde las 00 horas. .



LOS ÚNICOS CRUCES QUE ESTARÁN ABIERTOS HASTA LAS 9.30 SON LOS SIGUIENTES:



• Av. Márquez con Av. Fondo de la Legua.

• Av. Márquez con Diego Carman.

• Av. Márquez con Av. Fleming.

• Av. Centenario con Primera Junta.

• Av. Centenario con España.



El Municipio no podrá actuar sobre las arterias arriba mencionadas, quedando estas a cargo de la policía federal, policía provincial y demás fuerzas intervinientes. Asimismo, el Municipio dispondrá de todo su personal a los efectos de realizar los desvíos necesarios para tratar de mitigar los inconvenientes que estos cortes ocasionan.



Por consultas comunicarse al: 4512-3485/3488 (Oficina Inspectores de Tránsito San Isidro