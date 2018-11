28/11/2018 - 19:37 | Actualidad / Vidal criticó a docentes y aseguró que quiere “cuidar cada mango de los bonaerenses” Herramientas: Compartir: La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lamentó hoy que los gremios docentes no aceptaran la nueva propuesta salarial y aseguró que su administración busca “cuidar cada mango de los bonaerenses”.

En una conferencia de prensa, la mandataria provincial anunció que pese a la falta de un acuerdo se abonará igualmente a los docentes el bono, como así también al resto de los empleados estatales, cuyos sindicatos aceptaron la propuesta.



“Todos los trabajadores estatales van a cobrar un bono de 7 mil pesos que se suma a los aumentos ya otorgados y para 2019 un 20 por ciento con instancia de adecuación por inflación”, resaltó.



En ese sentido, subrayó: “Nunca nos comprometimos con lo que no podíamos pagar”, mientras destacó que su gestión busca “sostener un presupuesto responsable”.



Remarcó de ese modo que intenta “cuidar cada mango de los bonaerenses” y argumentó que quiere brindar “previsibilidad a miles de trabajadores, que saben cuánto van a ganar para cerrar este año y durante el próximo”.



Sobre la falta de un acuerdo con docentes, sostuvo: “Podría haber firmado un decreto, pero vamos a seguir dialogando con firmeza y compromiso”.



“Que haya sido rechazado por gremios docentes después de 20 reuniones y 11 propuestas distintas, pero no vamos a renunciar a seguir dialogando”, señaló. Volver