Tras un nuevo fracaso en las negociaciones, docentes bonaerenses evaluarán medida de fuerza

Gremios de docentes bonaerenses advirtieron esta tarde que con la propuesta salarial del Gobierno provincial, los trabajadores del sector tendrán una pérdida de "15 puntos porcentuales" de poder adquisitivo y criticaron que el bono ofrecido de $7.000 es "dinero en negro", por lo que adelantaron que evaluarán una medida de fuerza.



La administración de María Eugenia Vidal propuso este miércoles a los sindicatos una suba de 2% para diciembre junto al cobro de un bono de $7.000, en línea con lo otorgado a los estatales.



"Están cerrando el año con un aumento del 32 por ciento cuando la inflación, por lo menos, será de un 47 por ciento. Es decir, 15 puntos abajo", argumentó Baradel.



En ese sentido, sostuvo: "El tema del bono ni siquiera respeta los cargos docentes".



"De ninguna manera va a firmar una pauta salarial a la baja", resaltó el gremialista.



Por su parte, la titular de FEB, Mirta Petrocini, destacó: "La propuesta ni merece ser puesta a consideración. Fueron veinte reuniones y once propuestas. Nuevamente, el tiempo nos da la razón. Nos quedamos con 15 por ciento de pérdida salarial".



"Nos vamos a reunir para hacer el anuncio de las actitudes que vamos a asumir con respecto a esta última propuesta", indicó en diálogo con la prensa.



De ese modo, insistió: "Realmente es un paliativo. Es algo que viene a atenuar un síntoma, ratificando que la pérdida de poder adquisitivo no se puede disimular".



"Están reconociendo implícitamente que todas las propuestas fueron a la baja. Lo de hoy fue una cita para notificarnos la decisión del Gobierno", criticó Petrocini.



En esa línea, el titular de UDOCBA, Miguel Díaz, evaluó: "Les pido a los gremios que no acuerden este bono porque nos van a causar un daño por arreglar un salario a la baja".



"La gobernadora dijo que iba a acompañar el salario con la inflación", señaló y aseguró: "Nos quiere agotar, pero vamos a seguir luchando".



Además, anticipó: "Seguramente, vamos a sacar una medida porque esto es una vergüenza. El bono dinero en negro".