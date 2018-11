Vicente López: alternativas de tránsito por el G20

Con motivo de la realización de la Cumbre G20, por disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación, te informamos cómo se verá afectada la circulación vehicular en los próximos días y horarios:



•Jueves 29 de noviembre de 8 Hs. a 10:30 Hs.



•Sábado 1 de diciembre de 8 Hs. a 10:30 Hs.



•Domingo 2 de diciembre de 7 a 14:30 Hs.



No habrá circulación de transporte público ni vehicular en el área comprendida entre las siguientes calles: Zufriategui / Lisandro de la Torre / Italia / Azcuénaga / Marconi / Avellaneda



En esos tres días desde las 7 hs. no se permitirá estacionar sobre la Av. Maipú entre Zufriategui y Marconi.



La terminal de Metrobus de Aristóbulo del Valle permanecerá cerrada en los días y horarios mencionados.



Cabe destacar que no habrá cortes (en Vicente López) sobre Av. Libertador y tampoco sobre Gral. Paz