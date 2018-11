28/11/2018 - 10:35 | Zonales / Tigre Nordelta sin transporte público de colectivos Herramientas: Compartir: ver más imágenes En la jornada de ayer, y tras la polémica por las combis que no quieren llevar al personal doméstico con los residentes del barrio, el HCD de Tigre se disponía a votar una ordenanza para que la línea 723 de colectivos pudiera ingresar al exclusivo barrio privado. Ante la negativa de Cambiemos y el Concejal Forlenza de tratarlo sobre tablas, el proyecto pasó a Comisión. La Municipalidad de Tigre había presentado en el HCD un proyecto de ordenanza para que se pueda autorizar el ingreso del transporte público a Nordelta, que de haber sido promulgado autorizaba a la Línea 723, de la empresa UTENOR S.A., para que entre al predio.



Así, el colectivo desdoblaría sus recorridos para dar servicio a quienes trabajan y viven en el complejo de barrios cerrados.



La iniciativa sostiene que "resulta necesario optimizar la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros en algunas localidades del partido, a los efectos de cubrir necesidades de la población que se fueron manifestando con mayor intensidad a partir del crecimiento urbano y poblacional".



El proyecto fue presentado luego de que se conociera la denuncia realizada por las empleadas domésticas que manifestaron que no las dejan viajar en el servicio de combis de la empresa MaryGo.



En la medianoche de ayer, y tras la votación del Presupuesto 2019, el HCD intentó dar tratamiento sobre tablas a dicho proyecto, que para ser aprobado necesitaba del apoyo de las 2/3 partes de los concejales.



La votación resultó positiva por parte del bloque del Frente Renovador (Con la ausencia de Malena Galmarini) y de Unidad Ciudadana, siendo los votos a favor de 15 concejales. En la negativa votaron los 7 concejales de Cambiemos y el concejal de Unidad Ciudadana Javier Forlenza, obteniendo 8 votos para que no se trate en ese momento. De esta manera y ante la falta de quórum, la presidenta del HCD, Alejandra Nardi, decidió pasar el proyecto a comisión.



"Para evitar cualquier tipo de nulidad y a efecto de darle transparencia a este proyecto por la importancia que tiene para la comunidad de Tigre en su conjunto, el expediente va a seguir su curso normal, no se va a dar lugar a su tratamiento sobre tablas y va a ir a la comisión respectiva", explicó en el recinto la Presidenta del HCD, lo que provocó el festejo de un grupo de vecinos de Nordelta que presenciaron la sesión con carteles que pedían "Escuchen a los vecinos de Nordelta".



Desde el bloque de Cambiemos aclararon a éste medio que “la oposición no obedece a no estar de acuerdo con el proyecto, sino a su tratamiento sobre tablas, queremos tratarlo en comisión para conocer mejor los detalles del proyecto y tener un diálogo en el que se pueda considerar a todas las partes para encontrar la mejor solución”, explicó un concejal en medio del cuarto intermedio.



También se trataron en la sesión tres proyectos que buscan resguardar los terrenos del Club Ecosol, los cuales también pasaron a comisión y no serán tratados hasta el próximo año.



También se aprobó la declaración de interés cultural a la Comunidad Punta Querandí como un lugar arqueológico, sagrado y educativo de los pueblos originarios.