Horóscopo correspondiente al martes 27 de noviembre de 2018

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Notorio mensaje de alguien de rango que le encomienda algo especial. Los ojos están puestos en usted aproveche la oportunidad. Una jornada diferente también en el plano afectivo. Sugerencia: siempre se presenta el momento de demostrar nuestras capacidades.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- La posibilidad de mejorar sus finanzas a través de propuesta que le llega sin pensarlo. Los instrumentos con los que se maneja en el plano afectivo no son los que espera su pareja. Sugerencia: si amamos debemos respetar y tener muy en cuenta lo que el otro necesita.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)

- La chance que tiene de lograr ese ascenso que espera no son muchas, sepa esperar. Los comienzos a veces no son fáciles, todo es cuestión de ubicarse en cada situación nueva. Sugerencia: en realidad las cosas fáciles no son siempre las mejores, es bueno luchar para lograr también.



CANCER (22DE JUNIO AL 23 DE JULIO)

- Se produce un hecho parecido a otro que le trajo complicaciones en el área laboral. Sea prudente con quien habla de sus proyectos. Una nueva amistad lo ayudará a abrirse a nuevas relaciones sociales. Sugerencia: Siempre la prudencia evita complicaciones.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Lo inquietante de la fecha es que no llegará a tiempo a una reunión importante. Trate de postergar algo para mañana. Su lucha interna pasa por ver la necesidad de llegar a un compromiso. Sugerencia: el inconciente siempre manda sus mensajes.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- El comienzo de algo importante en el área laboral podría darle un alivio sobre todo moral. El ánimo rejuvenecido por acercamiento y sensación de renovación por encontrar mayor comprensión. Sugerencia: acostumbrarse al éxito no es malo como incentivo.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Una intención de acercamiento verá en alguien con el que había quedado algo pendiente. Las cosas mejoran y su alivio emocional lo notará tanto usted como los que lo rodean. Sugerencia: siempre está la posibilidad de recuperarse.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Una nueva aspiración tendrá en sus planes y tendrá altas probabilidades de lograrla. La expectativa que usted tiene con respecto a esa persona que conoció puede no ser exactamente como piensa. Sugerencia: buscar en el otro implica estar predispuesto a encontrar.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- Espacio reducido para alcanzar y poner en práctica una meta. No es el momento ni el lugar indicado. Una nueva sensación de apego hacia quien conoce lo llevará a pretender más cosas. Sugerencia: el amor implica necesidades y obligaciones.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- La quietud que precede las tormentas, es preferible aclarar sus cosas hoy y no callar. Un llamado esperanzado en usted lo hará replantearse relación que daba por terminada. Sugerencia: guiarse por lo que se siente y no por las broncas.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- Buena relación que se inicia en el plano laboral que lo incentivará a tener nuevos proyectos con esa persona. La aptitud y la coincidencia justas. Una sensación de cansancio emocional. Sugerencia: revisar lo sentimientos y no negar la realidad.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

- La proyección de sus motivaciones económicas son positivas, sepa ubicar las personas justas para poder desempeñarse con confianza. Un estado anímico bajo lo lleva a tratar de distraerse. Sugerencia: estar atentos a las cosas que nos pasan y de alguna manera actuar.