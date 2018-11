Defensa y Justicia aprovechó los errores de Tigre y le ganó para quedar cerca de Racing

Defensa y Justicia logró aprovechar sus momentos y los errores de Tigre y le ganó por 2 a 1 en el encuentro disputado esta noche en Florencio Varela por la decimotercera fecha del torneo de la Superliga.



El "halcón" se impuso con los goles de Matías Rojas, a los 6 minutos del primer tiempo, y Nicolás Fernández, a los 35 del complemento, mientras que el empate transitorio del "matador" llegó a través de Walter Montillo, a los 7 de la etapa final.



El conjunto de Victoria terminó con nueve hombres por las expulsiones de Ignacio Canuto y Sebastián Prediger, a los 24 y 39 minutos, ambos en el segundo tiempo,



Con este resultado Defensa y Justicia sumó 26 puntos, con 13 partidos invictos, y está a cuatro del líder Racing, aunque el equipo de Florencio Varela adeuda un cotejo.



Tigre le salió a jugar de igual a igual al local, con un mediocampo con buen pie que juntó a Diego Morales, Walter Montillo y Pérez Díaz, mientras que Prediger y Menossi se abocaron a la recuperación del balón.



Sin embargo, en un pelotazo largo de Lisandro Martinez, el paraguayo Matías Roja capturó el balón solo ante Marinelli y lo sentenció, para poner el 1 a 0.



Todo se solucionó en parte para el "Halcón", pero Tigre no se quedó quieto e insistió para llegar hasta el arco de Ursaín, pese a que no tuvo demasiada capacidad para quedar en mano a mano y mucho se circunscribió a remates aislados.



Para el complemento Montillo capturó un rebote en el área, tras un pase de Galmarini, y de volea marcó el empate y ahí todo tomó otro rumbo en el partido.



Es que Defensa salió a buscarlo, abrió bien la cancha con la capacidad de Ciro Rius y la movilidad de Nicolás Fernández y en ese contexto tuvo llegadas, pero que no logró resolver de buena manera.



La expulsión de Canuto, por agarrar a Fernández cuando iba camino al gol, hizo que Tigre reacomodara sus líneas, pero un error de Marinelli le dejó la pelota servida al propio Fernández, quien definió de zurda.



El 2 a 1 era un premio justo para el local, mientras que la visita sufrió la expulsión de Prediger y se quedó con nueve hombres en cancha, y fue con ahínco en busca del arco rival, pero sin que nada pudiera modificarse.

.

Síntesis:

Def.y Justicia: Ezequiel Ursaín; Lisandro Martínez, Alexander Barboza, Rafael Delgado, Domingo Blanco, Leonel Miranda, Matías Rojas, Ignacio Aliseda, Gastón Togni, Ciro Rius y Nicolás Fernández. DT: Sebastián Becaccese.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Ignacio Canuto, Néstor Moiraghi y Diego Sosa; Walter Montillo, Sebastián Prediger y Lucas Menossi; Matías Pérez García y Diego Morales; Federico González. DT: Mariano Echeverría.



Gol en el primer tiempo: 6m Matías Rojas (DyJ).



Goles en el segundo tiempo: 7m Montillo (T), 35m Nicolás Fernández (DyJ).



Cambios en el segundo tiempo: 11m Tripichio por Barboza (DyJ), 18m Almeida por Delgado (DyJ), 22m Luna por González (T), 26m Niz por Montillo (T), 30m Hugueneet por Aliseda (DyJ), 41m Diego Vera por Pérez García (T).



Incidencias en el segundo tiempo: expulsados 24m Canuto (T), 39m Prediger (T).

Defensa y Justicia 2 - Tigre 1.



Estadio: "Norberto Tomaghello".



Arbitro: Fernando Espinoza.