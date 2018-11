Andreotti felicitó a la primera Brigada Femenina de los Bomberos Voluntarios de San Fernando

El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, participó del egreso de las 18 mujeres rescatistas que pronto comenzarán a prestar su servicio a la comunidad. Asimismo, se entregaron diversos reconocimientos a los demás integrantes del Cuerpo, por su destacada labor. ver video



A partir de la inauguración del Cuartel modelo de los Bomberos Voluntarios de San Fernando, hace poco más de un año atrás, se lo dotó de las comodidades necesarias para integrar una Brigada Femenina. Así, en un acto realizado en el mismo Cuartel se incorporaron oficialmente las primeras 18 mujeres al Cuerpo.



El Intendente Luis Andreotti -quien concurrió junto a la Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Política Ambiental, Alicia Aparicio- dijo: “De todos los días importantes que estamos pasando con los Bomberos, éste es un día especial porque se ha incorporado la mujer en forma activa al Cuerpo. Estamos muy contentos, porque esto está en continuo crecimiento. Felicitamos a los Bomberos y a la Comisión Directiva porque estamos muy orgullosos de todos ellos”.



Y agregó: “Fundamentalmente, decirle al vecino de San Fernando que todo lo que aporta para sostener este hermoso cuartel, este servicio, realmente se lo merece. Gracias por su aporte, y a los Bomberos, porque hay que aprender de ellos la solidaridad, que es importante. Y en Argentina se necesita que nos miremos menos el ombligo y un poco más lo que hacen los Bomberos”, finalizó el Jefe Comunal.



En tanto, la Secretaria Alicia Aparicio destacó: “Es la primera camada de mujeres, que abrazaron esta vocación de servicio de ser Bomberas. Para una como mujer, es un gran orgullo porque es una puerta que se nos abre a la participación ciudadana, pero la vocación no entiende de género; uno la siente o no. Estas chicas, que forman parte del primer cuerpo femenino del distrito, son un orgullo en este momento histórico para San Fernando”.



“Gracias al Intendente Andreotti porque con las condiciones que hoy tiene el cuartel, pueden ingresar mujeres. Ahora son 18, pero esperamos que en el correr de los años podamos ser la misma cantidad que los hombres y poder ayudar a los vecinos y a la comunidad sanfernandina, con la mirada que tiene la mujer, sumar y trabajar codo a codo con sus compañeros varones, sintiendo una paridad en la profesión que es muy arriesgada pero de mucha vocación. Estamos muy contentos de poder compartir con ellas y todos los Bomberos del cuartel esta alegría en un día histórico”, concluyó Aparicio.



El Presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, expresó: “Acá hay muchos recuerdos dando vuelta, de mi padre, mu hijo; es una emoción muy grande. Estamos escribiendo una página de los 123 años de historia de la institución, con la incorporación de la Brigada Femenina, que nunca pudimos concretarla por falta de espacio físico. Hoy lo pudimos cumplir siendo yo el presidente. Es un lujo, sinceramente no nos podemos quejar; este curso de aspirantes superó todas las expectativas”.



En cuanto a las flamantes integrantes del Cuerpo Femenino, Tamara Coronel dijo: “Es todo, porque desde los 10 años que soy Cadete en otro lugar, luego me mudé a San Fernando cuando aún no tenían mujeres aquí y cuando comenzaron con el Cuerpo Femenino, entré de cabeza”.



Y la Bombera Paula Czestak agregó: “Es una emoción enorme, siento muchísima felicidad. Mi marido es Bombero, creo que desde que me casé soy Bombera a la par. Estar en contacto con el Cuerpo es parte de mi vida cotidiana”.

Otra de los miembros del flamante cuerpo, Ayelén Gullén, hija del Suboficial Pablo Guillén, dijo: “Es un poco raro, muchos sentimientos encontrados: felicidad y nervios todo junto, pero estoy haciendo lo que siempre quise, cumpliendo un sueño de chiquita. estoy feliz”. Y Pablo agregó: “Siento lo mismo que Ayelén: miedo, seguridad -porque sé que está bien entrenada- y un orgullo bárbaro. Esto viene de familia: empezó con mi papá, siguió conmigo y ahora mi hija, así que hay que dar un poco más”



Cabe destacar, además, que estuvieron presentes en el acto el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y el Subsecretario de Salud Pública, Marcelo Campos.