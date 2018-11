Tévez: “no estamos en condiciones de jugar el partido. Nos están obligando a jugar”

Carlos Tevez y Fernando Gago, dos de los referentes máximos de Boca, denunciaron hoy que la Conmebol los está "obligando a jugar" la revancha de la final de la Copa Libertadores, después de haber sufrido agresiones en el arribo del micro al estadio "Monumental".



"Hay tres o cuatro jugadores que tienen lesiones leves, queremos decirle a nuestras familias que estamos bien porque estamos incomunicados y se hace muy difícil", explicó Tevez.



El "Apache" remarcó que Pablo Pérez, quien fue atendido en el Sanatorio Otamendi, "tiene un parche en el ojo" izquierdo, por una lesión, producto de las agresiones al micro que trasladaba a Boca al Monumental.



"No se puede creer lo que está pasando", lamentó Tevez.



Asimismo, se quejó de que ningún futbolista de River se acercó a interiorizarse sobre el estado de salud de sus rivales.

"No vino nadie de River a ver cómo estábamos", sostuvo al respecto Tevez.



Por otro lado, "Carlitos" lamentó el contexto social y las presiones de las distintas autoridades para que se juegue el partido.

Al respecto, dijo: "La sociedad que vivimos, queremos demostrar algo que en verdad tenemos que asumir la responsabilidad que nos equivocamos y quedamos expuestos al mundo y no la queremos mostrar".



Y agregó: "Las condiciones no están dadas y los presidentes de la Conmebol (Alejandro Domínguez) y de la FIFA (Gianni Infantino) la quieren jugar".



Por su parte, Gago sostuvo: "Sorprendió mucho por toda la agresión que sufrimos en el micro, yo tuve una reacción alérgica, a algunos le bajó la presión, a otros le subió la presión. Estamos sorprendidos porque no se toma una decisión sobre lo que hay que hacer".



"Hace siete horas que estamos acá adentro, si tenemos que jugar lo vamos a hacer, pero no es lo mejor", concluyó.