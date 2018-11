24/11/2018 - 18:00 | Zonales / Tigre Tras la polémica por las combis que no llevan personal doméstico a Nordelta, Tigre propone el ingreso del transporte público Herramientas: Compartir: ver más imágenes Tras conocerse la polémica por las combis que no quieren llevar al personal doméstico de Nordelta con los residentes del barrio, el municipio de Tigre propuso que el transporte público ingrese al exclusivo complejo.

La Municipalidad presentó un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de esa localidad para que se pueda autorizar el ingreso del transporte público a Nordelta, que de ser promulgado, autorizaría a la Línea 723, de la empresa UTENOR S.A., para que entre al predio.



Así, el colectivo desdoblaría sus recorridos para dar servicio a quienes trabajan y viven en el complejo de barrios cerrados.



La iniciativa sostiene que "resulta necesario optimizar la prestación de los servicios de transporte público de pasajeros en algunas localidades del partido, a los efectos de cubrir necesidades de la población que se fueron manifestando con mayor intensidad a partir del crecimiento urbano y poblacional".



El proyecto fue presentado luego de que se conociera la denuncia realizada por las empleadas domésticas que manifestaron que no las dejan viajar en el servicio de combis de la empresa MaryGo.



En tanto, esta semana, la diputada Myriam Bregman denunció ante el Inadi la situación manifestada por las empleadas domésticas y definió en su presentación que la práctica de la empresa MaryGo es un nuevo "apartheid" y que "es inadmisible que en pleno siglo XXI, y luego de las masivas movilizaciones que hemos protagonizado por nuestros derechos, a las trabajadoras se las trate como en Estados Unidos en la década del 50".



Bregman denunció que "hay testimonios humillantes de trabajadoras de casas particulares del barrio Nordelta que están siendo víctimas de actos de discriminación".



Y agregó: "Hay miles de trabajadoras a las que se niega el acceso al único transporte que entra a este predio de 23 barrios privados porque ‘gritan y hablan mucho' o porque ‘huelen mal'". Volver