Jorge Macri afirmó que eventual desdoblamiento electoral “no es ni en contra ni a favor de nadie”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, negó que haya cortocircuitos entre el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal y afirmó que “lo que hay son discusiones de roles distintos”, al tiempo que aclaró que la posibilidad de desdoblar elecciones “no es ni en contra ni a favor de nadie” y será definido en 2019.



“María Eugenia tiene la responsabilidad de defender a la Provincia de Buenos Aires, tratar de obtener todos los recursos políticos y financieros necesarios para ponerla de pie, mientras que Mauricio intenta darle un equilibrio a un Presupuesto para todas las provincias. Tenemos una gobernadora que mira los intereses de la Provincia y lo hace con mucha firmeza y sensibilidad. Eso genera discusiones, pero no son tensiones personales. Son discusiones de roles distintos”, sostuvo el jefe comunal.



En diálogo con Radio Mitre, el también presidente del Grupo Provincia se refirió a la posibilidad de que las elecciones provinciales se desdoblen de las nacionales.



“Respecto de si adelantar o no las elecciones y si PASO sí o no, que es una postura que hemos planteado algunos intendentes, todo eso es marco del análisis del año que viene. No es ni en contra ni a favor de nadie. Hay muchas provincias que tienen elecciones adelantadas”, manifestó.



Sin embargo, Jorge Macri subrayó que ese tema “se analizará en el momento, no es algo que tenga que distraer mucho ahora”.



En ese sentido, el intendente negó que el estudio de esa posibilidad sea un mensaje de Vidal a la Casa Rosada para reclamar mayores recursos: “No tiene que ver con eso. De hecho, es una decisión que se va a tomar de acuerdo y en consonancia con el equipo nacional”.



Finalmente, también destacó que el desdoblamiento de las elecciones municipales “es un planteo que hizo (el líder del Frente Renovador) Sergio Massa, que se tiene en cuenta, se escucha como muchos planteos, pero no se ha llegado a una conclusión”.



“Son cosas que discutiremos el año que viene. Como todo planteo, hay que escucharlo y tenerlo en cuenta, pero no hay un ámbito de decisión ni de acuerdo respecto de ese tema con él”, concluyó.