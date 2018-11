24/11/2018 - 23:11 | Policiales / Apareció la joven de José C. Paz que era buscada intensamente Herramientas: Compartir: La joven de 18 años que era intensamente buscada en el partido bonaerense de José C. Paz desde hace cuatro días apareció esta mañana. Mishel Felker, de 18 años, vecina del barrio San Atilio, de José C. Paz, apareció luego de ser buscada intensamente por las fuerzas de seguridad.



Hasta su hallazgo, la joven había sido vista por última vez el pasado lunes por la tarde cuando salió de su casa del barrio San Atilio y viajó en un Uber hacia el partido de Tres de Febrero.



La denuncia de la desaparición fue realizada por el padre de la adolescente en la Sub DDI de José C. Paz. Volver