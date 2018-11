Tigre reconoció la labor de docentes del distrito por su “rol y compromiso con la comunidad

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la primera edición de "Maestros con garra", programa que distinguió a docentes del distrito por su acción social y educativa. El jefe comunal remarcó la necesidad de respuesta de parte de la gobernadora Vidal a la situación crítica que afronta la educación pública. ver video

El intendente de Tigre, Julio Zamora, señaló que "mientras el gobierno castiga a los docentes, en Tigre reconocemos su rol y compromiso con la comunidad". Lo expresó en el cierre de la primera edición de "Maestros con garra", llevado a cabo en el salón oval del Museo de Arte Tigre (MAT). Dicho programa premió a 12 profesionales de diferentes localidades, para reconocer su labor en la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos.



"Estamos en el mes de noviembre y la gobernadora Vidal todavía no cerró la paritaria con el gremio docente. Eso genera mucha angustia e incertidumbre porque hay un gobierno que no tiene como prioridad a la educación pública y profundiza la crisis en todo el sistema educativo", aseguró Zamora.



En referencia al evento que destacó la labor de los maestros dentro de la comunidad local, el intendente expresó: "Estamos muy contentos por iniciar este programa que tiende a dar una caricia a aquellos docentes que son una referencia en Tigre. El mensaje que transmitimos desde el municipio es que todo esfuerzo tiene recompensa".



Durante el encuentro, se distinguió la labor de 12 docentes que fueron elegidos por más de 1.500 vecinos, entre padres y alumnos mayores de 16 años, a través de un formulario online. Los "Maestros con garra", que recibieron una notebook y una plaqueta conmemorativa, fueron: Georgina Campos Urquiza, del jardín de infantes 908 de Dique Luján; Marisa Ale, de la EP N°28 de Don Torcuato; Karina Lucrecia Rosales, del jardín de infantes 946 de Las Tunas; Marilin Santiago, de la EP N°55 de Ricardo Rojas; Yesica De Sousa, del Instituto Fernando Fader de Troncos del Talar; Viviana Scarabino, de la EP N°19 de Rincón de Milberg; Graciela Plot, del jardín de infantes N°914 de Islas; Érica Maccarrone, de la EP N°10 de Islas; Norma Ferreira, de la EP N°47 de El Talar; Carolina Salazar, de la EP N°56 de Benavídez; María Eugenia González Aller, del Instituto San José de Tigre centro y Susana Salceda, de la EP N°3 de Tigre centro.



La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, reconoció el trabajo silencioso de los docentes y dijo: "Vamos a seguir acompañando a la comunidad educativa, porque cada uno de ellos cumple una función fundamental para construir una sociedad mejor". Por su parte, la subsecretaria de Educación, Carolina Álvarez Eguileta, expresó: "Un Maestro con garra escucha a sus alumnos, aprende de ellos y les enseña a mirar el mundo. Nos sentimos orgullosos de homenajear a los educadores que le ponen el alma y el cuerpo a la ardua tarea de enseñar".



Asimismo, cada escuela donde dichos maestros se desempeñan, presentará un proyecto educativo que será financiado por el Municipio de Tigre. El mismo será evaluado y aprobado por miembros de la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar de Tigre y la Subsecretaría de Educación.



Karina Lucrecia Rosales del jardín de infantes 946 de Las Tunas, quien fue elegida como un "Maestro con garra", comentó: "Para llevar adelante esta profesión hay que tener mucho amor y dedicación. Esta iniciativa es muy importante porque la educación pública viene en decadencia. Esto es una motivación para seguir adelante". Susana Salceda, quien hace 36 años que se desempeña como maestra en la EP N°3, indicó: "Es un halago que padres y alumnos nos hayan elegido como maestras destacadas. Hay muchos que trabajan intensamente y eso no se ve. Es excelente este reconcomiendo".



En materia educativa, Tigre ha invertido más de $135 millones en nuevos edificios educativos y reparaciones. A su vez, el municipio comenzó la construcción de 2 jardines maternales, situados en Tigre centro y Don Torcuato y continúa con reparaciones generales en la técnica N°3 de Benavidez y en la primaria N°11 de Troncos del Talar. También se implementa el programa "Aprender Jugando", proyecto que busca renovar las áreas recreativas de las instituciones educativas locales con la instalación de nuevos juegos y pantallas táctiles en jardines de infantes. En cuanto a la formación superior, el Centro Universitario Tigre (CUT) cuenta con más de 3.500 alumnos y una amplia oferta de educación con alta tecnología, más de 20 carreras, CBC y orientación vocacional.





www.elcomercioonline.com.ar

Estuvieron presentes: los concejales Rodrigo Molinos, Luis Samyn Ducó, Gisela Zamora; la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán; el presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos y la directora del Museo de Arte Tigre, Graciela Arbolave.