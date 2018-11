La justicia sobreseyó a Máximo Kirchner y Nilda Garré en la causa sobre supuestas cuentas en el exterior

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8 determinó hoy el sobreseimiento de los diputados nacionales Máximo Kirchner y Nilda Garré en la causa que investigaba supuestas cuentas bancarias secretas en el extranjero.

El fallo, que lleva la firma del magistrado Marcelo Martínez De Giorgi, desechó una denuncia -presentada en marzo de 2015 por el empresario Juan Ricardo Mussa- que se originó en una nota publicada por el diario Clarín en 2015, al considerar que los ilícitos investigados "no se cometieron".



El medio periodístico aseguraba que Kirchner y Garré controlaban una cuenta secreta en el Banco Felton de Estados Unidos por 61 millones de dólares y otra en el Morval Bank de las Islas Caimán.



El juez también dispuso el sobreseimiento de María Paula Abal Medina, hija de Nilda Garré, y de Henry Olaf "Pilo" Aaset, ex diputado del Frente Para la Victoria de Santa Cruz y amigo de Máximo Kirchner.



En marzo del 2018 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos había desmentido la existencia de cuentas bancarias de los legisladores en ese país.



Los datos y documentación aportados a la Justicia por el periodista que firmó el artículo no pudieron ser verificados, por lo que el juez no le dio validez probatoria.



En ese marco, Martínez de Giorgi libró exhortos internacionales al tribunal con jurisdicción a las islas Caimán y al tribunal con competencia en Delaware, Estados Unidos, para cotejar información y relevar la existencia de las supuestas cuentas bancarias.



La resolución consigna que "se verificó que las cuentas bancarias, los montos y activos que fueron indicados en la denuncia resultaron inexistentes, sumado a que tampoco se advirtió que exista algún tipo de valor, activo y /o bienes radicados y registrados en el exterior bajo la titularidad y o a favor de las personas humanas y entidades y/ o sociedades jurídicas acusadas".