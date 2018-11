22/11/2018 - 23:32 | Actualidad / Diputados Bonaerenses aprobaron una ley que regula cobro de comisiones y honorarios en alquileres y pasó al senado Herramientas: Compartir: La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó y giró al Senado el proyecto de ley que propone una modificación de la ley 10973 para que los inquilinos no tengan que hacerse cargo de los gastos administrativos y de las comisiones inmobiliarias al momento de firmar o renovar un contrato de alquiler. El texto de la ley tomó como base el proyecto presentado por el diputado José Ottavis, y se unificó en un solo dictamen a partir de aportes de diferentes proyectos de distintos bloques legislativos, como Cambiemos, UC-FpV y el Frente Renovador.



El proyecto de ley establece que los nuevos inquilinos no tendrán que hacerse cargo de gastos de honorarios y de ningún gasto vinculado al corretaje cuando el valor del alquiler no supere una vez y media el monto establecido para un salario Mínimo, Vital y Móvil, garantizando la gratuidad en materia de costos a quienes más lo necesitan y para la mayoría de los alquileres.



Asimismo, la diputada Rocío Giaccone explicó que, en la actualidad, "la totalidad de los costos del corretaje se suelen trasladar a los inquilinos a pesar de no ser obligatorio según la legislación. Hoy en día el inquilino absorbe la totalidad de los montos del gasto del contrato, y esto se debe a las condiciones del mercado donde es más fácil cobrarle al más débil, al que más lo necesita, al inquilino".



La diputada que fundamentó el proyecto de Ley en el recinto de la Cámara de Diputados, y en ese sentido, consideró que "no podemos dejar el derecho de acceso a la vivienda bajo el más absoluto juego de la oferta y la demanda".



El proyecto además incorpora que en todo anuncio publicitario de alquileres deberá hacerse visible en una leyenda que exprese que se encuentra prohibido el cobro de honorarios y gastos vinculados al corretaje a los inquilinos al momento de firmar un contrato.



En otro de los beneficios de la ley se establece que, en la renovación de los contratos, los honorarios serán cómo máximo del 1% y estarán solo a cargo del locador.



La iniciativa cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Federación Inquilinos Nacional y de la Asociación Platense de Inquilinos, quienes desde el inicio aportaron su posición durante el debate en la Cámara de Diputados.



Según los datos que se desprende de los censos nacionales, hubo un fuerte incremento de hogares alquilados en el país: del 11.1% en 2001 al 16.1% en 2010, más de 7 millones de personas viven actualmente en viviendas alquiladas.



Asimismo, en la provincia de Buenos Aires se destacan diferentes realidades que se vuelven significativas: el 25% de los habitantes alquilan en Bahía Blanca, el 18% en la ciudad de La Plata y el 11% en el conurbano provincial.



La Encuesta realizada este año por la Federación de Inquilinos Nacional con 19.000 encuestados arrojó que, luego del precio del alquiler, que es la principal preocupación, le siguen los Requisitos Económicos para ingresar a una vivienda en alquiler, tales como los pagarés, depósitos en efectivo, mes adelantado; la comisión inmobiliaria y la Garantía Propietario que se exige.



Estas tres preocupaciones están vinculadas a los requisitos que se piden al momento de efectuarse un contrato de alquiler, es decir están vinculadas a las posibilidades de los inquilinos a acceder a una vivienda digna, que muchas veces se ve truncada por las mismas a pesar de poder pagar el precio de la locación.