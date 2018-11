En medio de fuertes protestas, el oficialismo porteño logró aprobar la creación de la UNICABA

En medio de fuertes protestas y únicamente con el voto del oficialismo, la Legislatura porteña aprobó hoy la creación de la UniCABA.



La ley fue sancionada gracias al apoyo de los 34 legisladores de Vamos Juntos, ya que ninguno de los otros bloques del recinto apoyó la iniciativa.



Afuera del edificio, gremios docentes, centros de estudiantes y agrupaciones de izquierda mantuvieron una importante concentración en contra de la iniciativa.



Un fuerte operativo policial se montó en la zona, por lo que la Legislatura permaneció completamente vallada y los diputados debieron ingresar muy temprano a sus bancas, cerca de las 6:00 de este jueves.



Durante la sesión, que estuvo cerrada al público y de la que sólo pudieron participar los rectores de los 29 profesorados que funcionan actualmente en la Capital Federal, la oposición cuestionó principalmente el funcionamiento y la financiación de la UniCABA.



El kirchnerismo pidió "terminar con la hipocresía" y consideró que, con este proyecto, el oficialismo está "tratando de construir un modelo que se asienta en que el alumno sea un emprendedor individualista y el maestro tiene que ser disciplinario".



"Yo quiero una Ciudad en la que los estudiantes sean formados para la vida, no para el mercado", manifestó el legislador Leandro Santoro, de Unidad Ciudadana.



Por Evolución, resaltaron que la universidad no es "sólida en materia presupuestaria", ya que el oficialismo decidió modificar la iniciativa original y mantener los profesorados que el primer borrador de la ley planeaba eliminar.



"Antes, el financiamiento de la UniCABA salía de los 29 institutos, eso era lo único que tenía sólido el proyecto. Ahora no sabemos de dónde va a salir la plata", señaló Leandro Halperín.