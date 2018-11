El Municipio entregó reconocimientos a las murgas que participaron del programa “Sanfer Recicla”

En el Museo de la Ciudad se entregaron instrumentos musicales como reconocimiento a las murgas que participaron de la recolección de envases de PET en todos los barrios para su posterior reciclado.



En el marco del programa "Sanfer Recicla" del Municipio de San Fernando, se entregaron instrumentos musicales como reconocimiento a las murgas sanfernandinas que participaron de la recolección de envases de PET en todos los barrios para su posterior reciclado. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Museo de la Ciudad.



El Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, expresó: “Estamos muy contentos trabajando con ‘Murgas en Red', y hoy entregándoles instrumentos por el programa de reciclaje que hacemos todos los años. Este año se juntaron más de 2.500.000 botellas; son 30 murgas de los barrios, que participan recolectando estas botellas para que no queden en la calle y no se vayan a los sumideros, manteniendo el medio ambiente. A partir de ahí, se acumulan las botellas; la murga que más junte recibe más premios, pero todas reciben un premio base”.



Y agregó: ”Con ‘Murgas en Red' trabajamos todo el año y no sólo para el Carnaval, porque sus directores concentran y contienen a los chicos de sus barrios, por eso tenemos siete programas que venimos trabajando desde hace seis años, como el Oftalmológico, el Odontológico y la prevención de accidentes con monóxido de carbono, entre otros. Nos pone contentos que cada murga se movilice y trabaje para la comunidad y contenga a los chicos, así que eso para nosotros es lo más importante”.



Aparicio finalizó diciendo: “Todo termina en el Gran Corso Familiar del Municipio de San Fernando, el más importante de la provincia de Buenos Aires, donde viene una multitud. Será los días 2, 3 y 4 de marzo, donde todos los sanfernandinos y de las localidades aledañas van a disfrutarlo, y fundamentalmente con las murgas brindando un buen espectáculo. Invitamos a todos a participar de este Corso gratuito, donde no se vende alcohol y es muy familiar, para pasar tres noches de diversión e integración”.



En cuanto a los murgueros, Ariel, de la murga “Los Desconocidos de Villa Adalguiza”, dijo: “Esta es la frutilla del postre, porque estamos muy contentos más que nada por la ayuda que damos para mantener las bocas de tormenta limpias, porque quizá no se da tanta importancia a una botellita tirada, pero nosotros gracias al Municipio las juntamos y tenemos este premio. Esto lo gana el barrio de Villa Adalguiza, donde la gente tomó conciencia que una botella en una boca de tormenta perjudica a todos. Hoy, salir cuando está lloviendo demasiado y ver que la calle está sin agua nos satisface, y es el premio que tenemos día a día”.



Carla, de la murga “Los Faraones”, agregó: “Me parece una propuesta muy importante la que está trabajando el Municipio junto a las murgas, porque de alguna manera mantenemos el barrio en orden, limpio, y tenemos un premio que es importante para la murga. Y ya estamos trabajando para el próximo Carnaval”.



Y María, de la murga “Los Fifí de Victoria”, finalizó diciendo: “Me parece perfecto, porque es una manera de ayudar al medio ambiente y a su vez a nuestra murga y a todo el Municipio. Necesitábamos estos instrumentos para el próximo Carnaval, para el que nos estamos preparando muy bien”.



Además, estuvieron presentes el Director del Área de Investigación y Cuidado de los Recursos Naturales, Gabriel Tato, y el Director de Turismo, Murgas y Expresiones Artísticas, Néstor Torchi; el concejal Carlos Bergandi y el Presidente de Murgas en Red, Marcelo García.