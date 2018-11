Tigre realizó una jornada de cardioprotección para prevenir situaciones de emergencias con bebés

La capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) tuvo lugar en el hospital materno municipal. A través del programa "Tigre Cuida Tu Corazón", el municipio instruyó a las familias a que conozcan el procedimiento de respuesta al síndrome de muerte súbita infantil.

A través de programa "Tigre Cuida Tu Corazón", el municipio organizó una jornada gratuita de cardioprotección ante posibles situaciones de emergencias con bebes, en el hospital municipal Dr. Florencio Escardó. La iniciativa instruyó a madres y padres en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), cómo responder al síndrome de muerte súbita infantil, además de brindar recomendaciones de prevención y primeros auxilios.



En Buenos Aires, la muerte súbita se cobra 28 mil vidas anuales. Al respecto, el director del programa “Tigre Cuida Tu Corazón”, Diego Pizzini, señaló: "Aspiramos a que en cada barrio haya una persona que sepa realizar las maniobras de RCP y tenga los conocimientos necesarios para manipular un Desfibriladores Automáticos de Acceso Público (DEA). Queremos que todos los vecinos de Tigre cuenten con las herramientas necesarias para actuar de manera eficiente ante cualquier emergencia".



El encuentro, a cargo de instructores del programa “Tigre cuida tu corazón”, indicó las situaciones en las que deben aplicarse los primeros auxilios sobre bebés, y posibilitó la práctica con muñecos preparados para un óptimo aprendizaje. La maniobra de RCP para bebés que fue enseñada consiste en compresiones y ventilaciones de rescate.



“Esta capacitación me sirve en mi rol de madre, porque los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento. Es importante que el municipio garantice el aprendizaje en estas cuestiones básicas de primeros auxilios”, expresó Vanina, vecina de la zona que participo de la instrucción.



El programa “Tigre Cuida Tu Corazón” comenzó en 2012 e instaló al distrito como líder en Reanimación Cardiopulmonar. Más de 10.000 vecinos, turistas, empleados municipales y personal de instituciones accedieron a cursos de RCP. El municipio no sólo ha priorizado el entrenamiento a los equipos de emergencias profesionales. También colocó más de 112 desfibriladores externos automáticos en patrulleros, ambulancias, dependencias municipales y en los espacios públicos de gran afluencia de personas, como la estación fluvial y el Puerto de Frutos, entre otros.



El hospital materno es el establecimiento más elegido de zona norte por las futuras madres. Mensualmente, más de 1500 lo eligen para realizar consultas respecto de sus embarazos. En el ámbito de la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires, colabora habitualmente con la recepción de derivaciones de los hospitales General Pacheco, Cordero de San Fernando, Escobar y José C. Paz.



Para los vecinos que estén interesados en recibir capacitaciones, así como también sociedades de fomentos, agrupaciones sociales u otras entidades, pueden enviar un e-mail a rcp@tigre.gov.ar. Para mayor información pueden ingresar a www.facebook.com/SaludTigre.