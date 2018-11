En San Isidro se conmemoró el día mundial de las víctimas de accidentes de tránsito

Se remontaron barriletes en forma de estrellas amarillas en Paraná y el río, para recordar a aquellas personas que perdieron su vida producto de la imprudencia vial. El intendente Gustavo Posse participó del encuentro.



Con el objetivo de concientizar sobre la seguridad vial y recordar a aquellas personas que perdieron su vida producto de la negligencia al volante, se remontaron barriletes en forma de estrellas amarillas en Paraná y el río, en el marco del Día Mundial en recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.



“Con la Asociación Madres del Dolor trabajamos en todo lo que se pueda hacer para reducir los accidentes de tránsito, a través de la modificación de las leyes y conductas, tanto de los que estamos en el gobierno como quienes son peatones y conductores viales civiles y profesionales. La cifra es preocupante, fallece una persona por hora en un accidente vial, algo que no debería ocurrir si se cumplieran las reglas”, expresó el intendente Gustavo Posse, tras participar de la actividad y dialogar con los presentes.



Durante el encuentro, se remontaron barriletes en forma de estrellas amarillas en representación del símbolo que se pinta en el lugar donde una persona perdió la vida en un siniestro vial. También se repartieron folletos con mensajes de prevención y concientización.



“Hoy cada barrilete tiene una estrella amarilla porque nosotros decimos que no queremos una estrella más en el cielo. Yo pensaba que a Kevin no le permitieron dar su primer beso, tener su primera novia, son muchas cosas que un hecho vial no permiten como así también los que quedan lesionados. Al que le gusta la velocidad tiene que ir al autódromo, hay que respetar las leyes viales y la vida de cada uno de nosotros”, señaló Viviam Perrone, una de las fundadoras de la Asociación Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, que falleció en 2002 luego de ser atropellado y abandonado por Eduardo Sukiassian.

Para finalizar la jornada, se realizaron rifas que entregaron cascos de motocicletas.



Olga Suárez de Martínez, que acercó con su familia para participar de esta propuesta, comentó: “Me parece maravilloso que se puede concientizar, siempre que puedo me sumo a estas campañas. Ojalá que se sigan repitiendo y que cada vez venga más gente”.



“Quiero felicitar al municipio por acompañar a Madres del Dolor. Esto es sumamente interesante porque nos ayuda a generar conciencia y prevención para que no se pierdan más vidas por culpa de la imprudencia al volante”, concluyó Nora Hernández de Olivos.



Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito

Este día se instauró (tercer domingo de noviembre) en el año 1993 en Gran Bretaña por iniciativa de la organización no gubernamental inglesa Road Peace, dedicada a la ayuda a las víctimas de graves colisiones. El 26 de octubre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, resolvió adherir a esta fecha ante la necesidad de alertar sobre las consecuencias y los costos -en morbimortalidad y materiales- de los accidentes de tránsito, problemática creciente que llega a afectar el desarrollo de los países, y asimismo convocar a los gobiernos a realizar esfuerzos para prevenir y controlar este importante problema de salud pública y apoyar a las víctimas.