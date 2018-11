Alumnas de danza jazz de Tigre ganaron el Torneo Nacional Copa LA

Bailarinas de nivel avanzado del polideportivo Almirante Brown participaron de la competencia que se realizó en el Teatro El Nacional. Más de 1200 vecinas y vecinos practican la disciplina en los polideportivos municipales.



Alumnas de danza jazz del polideportivo N°8 Almirante Brown del Municipio de Tigre ganaron el Torneo Nacional Copa LA, que se realizó en el Teatro El Nacional, Ciudad de Buenos Aires. Jóvenes de entre 7 y 20 años de nivel avanzado, participaron de la competencia que premia a los mejores grupos de baile de todo el país.



Durante el certamen, las bailarinas deslumbraron al público con una coreografía con la canción "Little party never killed nobody", de Fergie. En la actualidad, más de 1200 vecinas y vecinos practican la disciplina en los 17 polideportivos municipales.



Esta danza mejora la flexibilidad, elongación y expresión corporal. En las clases, las alumnas realizan coreografías con distintos ritmos, y se trabaja la improvisación y destrezas con o sin elementos.