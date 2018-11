20/11/2018 - 18:00 | Información General / Encuentran dos granadas obsoletas debajo de una formación del tren San Martín Herramientas: Compartir: Dos granadas fueron encontradas debajo de una formación del ferrocarril San Martín, y luego se comprobó que los artefactos eran obsoletos y no estaban en condiciones de estallar. No obstante, el hallazgo provocó demoras y cancelaciones en el servicio de esa línea que une Retiro con la localidad bonaerense de Dr. Domingo Cabred.



Según se informó, dos mecánicos dieron con los explosivos en el taller ubicado en José C. Paz, mientras revisaban la unidad antes de entrar en servicio.



De inmediato, los trabajadores dieron aviso a la Policía y se presentó el escuadrón antibombas, que luego confirmó se trataban de explosivos obsoletos.



El episodio generó una importante demora en la salida de las formaciones lo que perjudicó a miles de usuarios, por lo que el tramo entre Villa del Parque y Pilar presentó fuertes complicaciones.



Fuentes policiales informaron que los artefactos en cuestión tenían más de 20 años de antigüedad y estaban obsoletos debido a que no contaban con el llamado “tren de fuego”.



El hecho ocurre en la previa de la realización del G20 en la Argentina y dos episodios de violencia registrados en los últimos días: el ataque al mausoleo del coronel Ramón L. Falcón en el Cementerio de Recoleta, donde una mujer portaba un caño con explosivos, y el paquete con artefactos hallado en la casa del juez federal Claudio Bonadio.



Para el Gobierno ambos episodios están vinculados con un grupo anarquista cuyo bunker fue allanado por la Policía y en donde se encontró una gran cantidad de armas explosivas caseras como caños y pólvora.



Tras más de una hora de demoras, pasadas las 7.30 el servicio comenzó a normalizarse. Volver