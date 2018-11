Por la cumbre del G20 se afectará el servicio de trenes, subtes, vuelos y colectivos

A raíz de la Cumbre de Líderes del G20, el servicio de trenes, subtes, colectivos y combis se verá afectado en diferente medida en la Ciudad de Buenos Aires.



Los ferrocarriles no funcionarán el viernes 30 ni sábado 1, mientras que las estaciones cabecera de Retiro, Once y Constitución permanecerán cerradas, lo mismo que el Puerto de Buenos Aires, por lo que se afectará a Buquebús.



El Aeroparque Metropolitano sólo operará con comitivas oficiales para la cumbre, por lo que estará cerrado desde el jueves 29 a las 15:00 y hasta el sábado 1 a las 22:00, mientras que El Palomar tampoco funcionará y el de Ezeiza seguirá operando normalmente, con un protocolo especial, para no afectar los vuelos comerciales.



En el caso de los colectivos, en principio van a funcionar en la cumbre pero con "disrupciones", ya que no podrán acceder a las zonas cerradas por cuestiones de seguridad, mientras que el subte no brindará servicio ni viernes ni sábado, y el jueves algunas líneas tendrán un trayecto "corto".