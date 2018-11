20/11/2018 - 15:41 | Policiales / Tigre Una mujer en grave estado tras tirarse de un auto en Tigre para evitar que pareja la mate Herramientas: Compartir: Un remisero fue detenido acusado de secuestrar, golpear, rociar con alcohol y amenazar con prender fuego a su ex pareja, quien se salvó al arrojarse de un auto en movimiento en el partido bonaerense de Tigre, pero quedó internada con lesiones graves.

El caso ocurrió el martes pasado y tuvo como víctima a Claudia Edith Herrera (51), quien se encuentra internada en una clínica de San Fernando con fracturas en sus vértebras y otras lesiones producto de la paliza.



El acusado, el remisero Jorge Martín Tokatlian (42), estuvo prófugo casi tres días hasta que fue detenido por detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) de Tigre cuando circulaba por ese partido del norte del conurbano con el Fiat Palio rojo con el que trabajaba como remisero y que además fue utilizado en el hecho.



Los efectivos, que trabajaron bajo las órdenes del fiscal Diego Callegari, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Tigre, le secuestraron al acusado una botella de alcohol etílico y un encendedor presuntamente utilizados en el hecho y algunas pertenencias de la víctima que habían quedado en el vehículo.



El hecho que se le imputa a Tokatlian ocurrió alrededor de las 11 del martes pasado cuando, según la denuncia, interceptó en la calle a Herrera, quien vive en la localidad de Rincón de Milberg, la golpeó y la introdujo por la fuerza dentro del Fiat Palio rojo.



Herrera, al ver peligrar su vida, abrió la puerta y se arrojó del vehículo en movimiento cuando circulaban por el cruce de las calles José Martí y Aristóbulo del Valle.



Siempre según la acusación, allí el hombre se bajó del auto y le dio una nueva paliza, tras lo cual escapó.

La víctima fue asistida por efectivos del Comando de Patrullas de Tigre que de inmediato pidieron una ambulancia para su atención médica.



Herrera fue trasladada a la clínica San Pablo de San Fernando, donde aún se encuentra internada con graves traumatismos e incluso fracturas en las vértebras que, según fuentes policiales, podrían dejarle secuelas.



Una prueba clave que el fiscal Callegari espera poder recuperar es un video del celular que le fue secuestrado al imputado.

“Hay una testigo que contó en la causa que Tokatlian le envió un video en el que el propio remisero se grabó mientras golpeaba a su ex y la intimidaba con prenderla fuego. Ahora lo mandaremos a peritar para recuperar esa evidencia del celular”, dijo a Télam un investigador judicial.



Callegari indagará en las próximas horas a Tokatlian por el delito de “lesiones graves doblemente agravadas por violencia de género y por el vínculo” que, de acuerdo a los artículos 80, 90 y 92 del Código Penal, prevé una pena de tres a diez años de prisión.

