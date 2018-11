20/11/2018 - 11:05 | Actualidad / El intendente Ishii asistió al cierre del festival de Andrés Palau en José C. Paz Herramientas: Compartir: ver más imágenes Durante dos jornadas realizadas el viernes 16 y sábado 17 una nutrida multitud disfrutó de buena música y buenas noticias a lo largo del festival con Andrés Palau en la intersección de avenida Potosí y Ruta 197, en la ciudad de José C. Paz.

Allí el conferencista internacional concluyó sus presentaciones con la visita del jefe comunal Mario Ishii junto a su esposa, el secretario de Gobierno, José Pérez y la directora de Cultos, Norma Beatriz Ruiz, quienes le hicieron entrega de una placa recordatoria en reconocimiento por su paso en la ciudad y la declaración de interés municipal. El Intendente le expresó al darle el obsequio: "Gracias por estar aquí con nosotros, le damos este reconocimiento para que atesore en su hogar".



Martín Russo, " el hombre de las mil voces", ganador de un Martín Fierro junto a Myrka Dellanos, periodista de Univisión, condujeron de manera impecable cada noche la presentación de los artistas invitados que desplegaron sobre el escenario distintos estilos musicales: fueron parte: el tenor y director de la obra Sidharta que se expone actualmente en el Teatro Brodway, Germán Barceló; Lucas Marengo; Rescate; el cuarteto vocal Amanecer; Tupa Noy; Gabriel Bazán; Barni; el dúo Gabriel y Vicky y Naly Serra, entre otros. Adicionalmente durante la tarde del sábado se desplegó un festival infantil coordinado por Roxana Balbuena y Lucas Saravia donde 800 niños disfrutaron de stands con juegos, kermesse, trabajos con plastina, maquillaje artístico, una obra de teatro sobre princesas y un cierre con el famoso payaso Corneta quien cautivó a los pequeños con su carisma singular.



Pero esto fue tan solo una parte del festival, ya que durante la semana previa hubo distintos eventos con los habitantes de la ciudad. El martes se llevó adelante un te para damas con más de 180 presentes, buena música con Germán Barceló y Amanecer y el conferencista Daniel Altare. Además los acompañó el actor Gastón Pauls, quien presentó el trailer de la película que se estrenará en abril próximo que narra la vida de Luis Palau y en la cual ocupa un rol protagónico.



El jueves en el barrio Roosevelt se desarrolló una actividad organizada por el Comité de Acción Social del festival, que tuvo la participación de la Fundación Samaritan Feet de Argentina, organización que comparte un mensaje de esperanza y amor, mediante el lavamiento de pies y la distribución de un calzado nuevo a personas en necesidad. Se entregaron allí casi 80 nuevos pares de zapatillas para los niños, quienes volvieron a sus hogares además con un mensaje de fe y esperanza para sus vidas. Por último ese misma noche se cerró la previa al Festival con una cena para casi 200 profesionales y empresarios en el salón Milenium.



Entre los asistentes destacados al convite, siguió con atención el discurso del orador Daniel Altare, el ex secretario de Comercio Interior de la Nación y ex agregado económico de la embajada argentina en Roma, Guillermo Moreno. Además se sumaron Jorge Sánchez, secretario de Cultos de José C. Paz; Juan José Perez, secretario de Gobierno de JCP; Claudio Pérez, sub-secretario de Gobierno; Erika Avila y Marina Avila, funcionarias de ANSES, Juan Manuel Ligo, Dirección Municipal de Escuelas; Ramiro Ferrau, consejal de Malvinas Argentinas, los funcionarios municipales Walter Anzamendia, Walter Cambel, Hugo Saltiva. Además acompañando a Guillermo Moreno estaba su esposa, la Escribana Marta Cascales, José Alvarez, presidente de la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Osvaldo Francés, presidente de la Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la Argentina (ARBIA) y de la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de la República Argentina (CORAMECO) y Gerardo Rodriguez, pastor gremialista y presidente de la Fundación Visión Cristiana.