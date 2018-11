San Fernando recibió a miles de familias en una nueva edición de Warmichella

La feria de emprendedurismo, arte, diseño y food trucks tuvo como ámbito el Parque Náutico, frente al río, donde la familia pudo disfrutar de un paseo de fin de semana original y gratuito. “Es una alegría tener un festival tan importante como éste que viene creciendo y se hace en diferentes lugares de la Argentina, aquí en uno de los lugares más lindos de la provincia de Buenos Aires”, expresó el Diputado Provincial Juan Andreotti.



Más de 50 emprendedores mostraron su espíritu creativo, junto al arte y la música en vivo, y los food trucks, en el Parque Náutico de San Fernando. Así, la familia pudo disfrutar y vivir experiencias únicas en un original paseo junto al río, con entrada totalmente libre y gratuita.



El Diputado Provincial Juan Andreotti, quien recorrió la muestra, dijo: “Es una alegría tener un festival tan importante como éste que viene creciendo y se hace en diferentes lugares de la Argentina. Una de las fechas de Warmichella es en el Parque Náutico de San Fernando, uno de los lugares más lindos de la provincia de Buenos Aires, preparado para que venga a disfrutar toda la familia, y con la posibilidad que muchos emprendedores muestren sus productos y lo que hacen, en un evento de mucho estilo pero familiar, cerca del río, con muy buena música y comida, así que los invitamos a que vengan a este evento, que es de una calidad muy importante”.



Juan Andreotti estuvo acompañado por los Secretarios de Educación y Contención Social, Carlos Traverso; y de Protección Ciudadana, Hugo Giuffre, junto a otras autoridades municipales.



Belén Moroni, creadora de Warmichella, expresó: “La característica de este año, que es siempre la misma, es el espíritu emprendedor y libre de hacer las cosas con pasión, así que estamos felices de estar nuevamente en San Fernando. Hay más de 50 emprendedores, en un plan súper familiar para que puedan disfrutar y vivir experiencias únicas. Tenemos mucho arte en vivo. La verdad que es increíble el apoyo que nos da el Municipio de San Fernando, lugar que tomamos como propio. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá en el Parque Náutico, uno de los lugares más lindos de Buenos Aires”.



Entre los famosos que pasaron por el Parque Náutico, Noel Barrionuevo, jugadora de hockey de “Las Leonas”, dijo: “Es mi primera vez, acompañando este evento tan lindo y prestigioso. Me parece buenísima la iniciativa que haya muchos emprendedores con muchas ganas y garra, y que vengan todos los vecinos a conocer, que se den una vuelta, porque es entrada libre y gratuita”.



El rugbier de Los Pumas, Juan Martín Hernández, expresó. “Vine el año pasado, la pasamos bien. Es un lindo programa para venir con los chicos, comer algo, ver las cosas que hay para comprar y pasar un lindo día junto al río. La verdad que Warmichella está buenísimo”.



Y la periodista y conductora Agustina Casanova agregó: “Soy fiel seguidora de ‘Warmi' y de Belén que inicia esta movida hace algunos años; la acompaño desde el primer día. Descubro nuevos emprendedores, cada uno con su proyecto. Está buena la difusión que se le da desde este lugar, y la buena onda y energía. Imposible no estar acá hoy, realmente, y ver como fue creciendo a través de los años y la gente se anima a su propio emprendimiento, jugándosela y yendo por más. Es una buena manera de reunirlos a todos y ver que se puede”.



La famosa actriz Carmen Barbieri también dijo presente: “Vengo porque es un evento maravilloso, donde se juntan todas las generaciones, desde niños hasta gente más grande. Y está con sus carteras maravillosas Celina González Balcarce, madrina de mi hijo Federico. Gracias a ella empecé a conocer este festival maravilloso. Es importante que sea gratuito, que la gente pueda exponer su moda, sus diseños, me parece bárbaro”.



Y la modelo Sofía Zámolo agregó: “Yo soy de San Fernando, así que me siento como en mi casa. Hoy la ciudad está increíble, está súper cuidada y limpia; es un placer. Soy amiga de Belu Moroni hace muchos años, y cuando me dijo que hacía la Warmichella este año, vine con mi hermana, cuñado y sobrinas en plan familiar. Estoy feliz de estar participando y acompañando a mis amigas en este día tan lindo”.



Una emprendedora, Luciana, contó: “Es el tercer año que estoy con ‘Las Vernas'. Venir a la Warmichella siempre es una fiesta, no sólo por la concurrencia, porque viene mucha gente del interior; ayuda un montón para captar nuevos clientes y además que la gente te conozca. Es un lindo evento, estamos súper contentos. Tiene espacios para los chicos, se puede venir a almorzar en familia, hay lugar para cada uno”.



Otra emprendedora, Lola, de “Hocico Rosa” agregó: “Hacemos accesorios para bicicleta en cuero y madera recuperada. Trabajamos en forma artesanal y sustentable. Es nuestra primera vez en Warmichella, estamos recontentos; me sorprendió que entró mucha gente a primera hora. Es una propuesta muy familiar y divertida para pasar el día”.



En cuanto a los visitantes de Warmichella, Marina, del barrio de Belgrano, dijo: “Es el segundo año que venimos, me encanta el poder femenino que hay, y la onda de la gente. Es cada vez más grande, venimos a pasar el día; y les da a los emprendedores la posibilidad de darse a conocer”.



Faustino, que vino con su familia, agregó: “A mi me gusta mucho; hay decoración y plantas, y está lleno de food trucks. Está rebueno. Nunca vine antes a esta feria, que tiene buena vista al río”.



Y Mariela finalizó diciendo: “Es la primera vez que vengo, ya la conocía de las redes, me encanta, tiene relindos puestos al lado del río. La gente está recontenta, hay buena música y comida. No hay que pagar entrada ni estacionamiento, da para quedarse todo el día”.