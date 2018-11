17/11/2018 - 19:00 | Actualidad / Hoy concluye el festival para la familia de Andrés Palau en José C. Paz Herramientas: Compartir: ver más imágenes Se realizó ayer viernes la primera jornada del Festival con Andrés Palau en la ciudad de José C. Paz, lo cual marca un hito en la historia de la ciudad del noroeste del conurbano bonaerense. Desde las 18 Martín Russo y Myrka Dellanos fueron los presentadores sobre el impetuoso escenario que se montó sobre la intersección de avenida Potosí y Ruta 197, donde los músicos invitados compartieron sus canciones con el público.





Hoy por la tarde tendrá lugar el cierre del mismo en el mismo horario, pero previamente habrá una actividad con música, obras de teatro, la presencia del payaso Corneta, juegos y también un mensaje de fe y esperanza para los niños de la localidad del norte del Gran Buenos Aires. La actividad no se suspende por lluvia.



Lucas Marengo, Amanecer, Naly Serra, Tupa Noy, Gabriel Bazán, las imitaciones de Martín Russo, Germán Barceló, Rescate y Barni en el cierre, fueron los encargados de amenizar una jornada que fue aumentando la intensidad para el disfrute de los presentes. Promediando el programa, Andrés Palau, subió al escenario para dar un mensaje de paz, esperanza y amor.



En medio de un mundo convulsionado el mensaje dado por el conferencista internacional fue relativo a la paz de Dios y su amor, en una meditación titulada "descanso para tu alma", desafiando a la audiencia que es posible tener descanso en la rutina diaria, en los problemas y dificultades, y que ese reposo de quietud y sosiego vienen de la mano de una experiencia personal con Jesucristo.