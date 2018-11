16/11/2018 - 18:47 | Zonales / San Isidro Se realizó la octava gala a beneficio del Hospital Central de San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes Más de 500 personas asistieron anoche a la cena en el Espacio Darwin del Hipódromo local. El intendente Gustavo Posse participó del evento junto a reconocidas figuras del mundo del espectáculo y empresarial.

En el Salón Darwin del Hipódromo local, más de 500 personas participaron de la tradicional gala a beneficio de la Asociación Cooperadora del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.



Con impecables vestidos y trajes, estuvieron presentes celebridades como Mirtha Legrand, Tini Stoessel, Guillermo Andino junto con su esposa Carolina Prat, Sofía Zamolo, Guillermo Lobo, Silvina Escudero, Carolina Losada, Sergio Company, Darian “Rulo” Shijman y Evelyn Von Brocke, entre otros.



“Nos produce una enorme alegría poder realizar esta cena a beneficio del Hospital Central de San Isidro, que lleva el nombre de mi padre por pedido de los vecinos y que finalmente, el Concejo Deliberante decidió que sea de esa manera. Trabajamos para que el hospital brinde un servicio de excelencia, contamos con un equipo de profesionales extraordinario e incluso tenemos la residencia de la facultad de medicina de la UBA. Este año hubo más de 1.500.000 consultas, se asistió a una buena parte del Gran Buenos Aires”, contó el intendente Gustavo Posse, que concurrió con su hija Macarena.



Y agregó: “A este hospital lo acompañan el Hospital Materno Infantil, el Hospital de Boulogne y los diez Centros de Atención Primaria. Un sistema pensado para que los vecinos tengan la posibilidad de acceder a un servicio de salud pública de primera calidad. Tenemos una estadística sanitaria muy buena, la tasa de mortalidad infantil más baja y una longevidad con calidad de vida”.







Pasadas las 20, todos los invitados aprovecharon para saludarse, charlar y disfrutar de un cocktail en la recepción.



La directora del Hospital Central de San Isidro, Susana Guidi Rojo, sostuvo: “Es una noche muy especial para nosotros que trabajamos en pos del vecino. Este hospital tiene 160 camas, de las cuales 34 son del área crítica y con los fondos de cada cena solidaria podemos sumar nuevas tecnologías. En esta oportunidad, decidimos que con lo recaudado se va adquirir una mesa de operaciones traslucida que permite realizar procedimientos endovasculares, neuroquirúrgicos y cirugías de columnas”.



Alrededor de las 21:00, el gran salón principal abrió sus puertas y los presentes se acomodaron en las mesas para disfrutar de un menú exquisito



Durante el evento, que tuvo la conducción de la modelo Sofía Zámolo y el periodista Guillermo Lobo, por primera vez se realizó la entrega de los Premios Cheers, que distinguieron a empresas, instituciones y personas por su compromiso social.



La emblemática conductora, Mirtha Legrand recibió el Premio Cheers de oro por su vocación de servicio y apoyo a instituciones de bien en el marco de sus 50 años de carrera televisiva. “Para mí es muy importante estar aquí esta noche, porque quiero muchísimo al Hospital de San Isidro. Conocí a Melchor Posse quien inició toda esta obra y luego Gustavo siguió ese camino“, señaló Legrand.



Uno de los momentos más esperados por los presentes se dio apenas pasadas las 22:00, cuando la artista internacional Tini Stoessel subió al escenario para brindar un show en vivo con los hits de su nuevo álbum.



“Estoy súper feliz, siempre me acuerdo de la primera vez que vine y hoy por suerte pude estar nuevamente. Me encantó cantar en este evento solidario, es un hospital que está en mi barrio y me emociona muchísimo que se trabaje con tanta profesionalidad y solidaridad”, expresó Stoessel, tras su presentación.



El evento también tuvo al tenor más joven del país, Martín Savi, quien con apenas 14 años ya cantó con Julio Iglesias y también fue convocado por el Papa Francisco. Con su increíble voz cautivó a todos los presentes en la gala, con las interpretaciones de "Caruso", "Santa Lucía" y "Funiculì, funiculà".



El periodista y conductor Guillermo Andino, comentó: “Soy sanisidrense, vivo en un lugar donde me siento muy cómodo y sé todo lo que hace el intendente Posse por los vecinos. En reiteradas ocasiones hice programas con cuestiones relacionadas a este distrito y no deja de sorprenderme cómo sigue creciendo. Si hay algo que debe igualarnos en nuestro país es la salud y hay que destacar que este lugar sea un punto de referencia para todos”.



A lo largo de la noche, se realizaron la venta de rifas con importantes sorteos y entrega de premios, también se llevaron a cabo subastas de camisetas de fútbol.







“Hace un año que soy madrina del Hospital de Boulogne, y siempre trato de colaborar desde mi humilde lugar. Es un orgullo lo que se hace en San Isidro, ponen el servicio de salud a disposición de la gente. Es un ejemplo de acción social a seguir”, remarcó Evelyn Von Brocke.



Además, en una noche llena de emociones, se presentó la banda The Beats, que realizó un tributo a The Beatles interpretando sus temas más célebres.



“San Isidro tiene un sistema de salud modelo en la provincia de Buenos Aires y en el país. Contamos con un servicio de salud pública que es sostenido con el pago de las tasas municipales de los vecinos. Estamos convencidos de que este es el camino, con el trabajo en conjunto entre el municipio, Provincia y Nación”, indicó el presidente del Concejo Deliberante, Andrés Rolón.



