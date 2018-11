Aeronavegantes acusan al gobierno de empujarlos al conflicto

El secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) Juan Pablo Brey, acusó hoy a los directivos de Aerolíneas Argentinas de "llevarnos a tomar medidas de fuerza", y afirmó que los pasajeros "son víctimas de un Gobierno que nos lleva" al conflicto.

"Desde Aerolíneas quieren llevarnos a este tipo de medidas. De hecho, cambian de presidente cada seis meses. El que está ahora (en ese cargo, Luis Malvido) no entiende nada, porque hace un mes que llegó. Pero desde su llegada, se han desatado estos conflictos", se quejó el dirigente.



En declaraciones a la prensa, Brey garantizó que a las 11:00 de este viernes, los tripulantes de cabina dejarán de hacer asambleas y retomarán su trabajo habitual.



Según el gremialista, "ya hay vuelos que fueron demorados y otros cancelados, pero no son muchos. Los pasajeros son víctimas de un Gobierno que los empuja a esta situación".



Brey justificó la nueva medida de fuerza al señalar que "no nos han pagado el ajuste salarial del último mes" y, además, aseguró que la línea aérea de bandera "persigue a los trabajadores que quieren afiliarse" a algunos de los sindicatos de la actividad aeronáutica.