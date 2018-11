La empresa que busca al ARA San Juan habría encontrado a 800 metros de profundidad un objeto similar al submarino

La empresa a cargo de la búsqueda del ARA San Juan informó a la Armada Argentina que fue detectado un objeto a 800 metros de profundidad y 60 metros de longitud que lo asemejan al submarino desaparecido.



"La empresa Ocean Infinity informó de un nuevo punto de interés, el número 24, en el sitio 1 área 15A-4, a 800 metros de profundidad, en dirección NE del punto A10", señaló un parte difundido anoche por la Armada.



"A las 23:10 (de ayer) inició el desplazamiento del buque (Seabed Constructor) con dirección a dicha área. Se estima el arribo al lugar a las 23:30 de hoy", añade el comunicado.



Tras una revisión de imágenes obtenidas durante los primeros días de búsqueda se estableció que no habían sido "debidamente interpretadas" por lo que ahora se considera que existió un "contacto tipo C".



La empresa estadounidense Ocean Infinity tenía previsto abandonar las tareas en alta mar a partir de hoy para retomarlas en febrero del año próximo debido a que el buque Seabed Constructor debía dirigirse a Sudáfrica para su reparación.



Sin embargo, ante la nueva revisión de imágenes que permiten interpretar la existencia en las profundidades del océano de un objeto con dimensiones similares a las del submarino, el buque regresó a la zona para continuar la búsqueda.



Un acto de homenaje a los tripulantes del ARA San Juan fue realizado ayer en la ciudad de Mar del Plata con la participación del presidente Mauricio Macri quien aseguró que no se abandonará la búsqueda del submarino.



"No los vamos a abandonar, los vamos a seguir buscando hasta que realmente lo podamos encontrar. No están solos, cuentan conmigo desde el primer día", sostuvo el mandatario en la Base Naval de Mar del Plata, dirigiéndose hacia los familiares de los 44 tripulantes de la embarcación desaparecida hace hoy un año.